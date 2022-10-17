Пункты сбора мобилизованных 17 октября закроются, а повестки прекратят свое действие

Задачи по частичной мобилизации в Москве выполнены в полном объеме, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин, ссылаясь на данные военкома города. Пункты сбора мобилизованных закроются 17 октября в 14:00, разосланные повестки прекращают свое действие, пишет мэр.

«Мобилизация стала огромным испытанием для тысяч московских семей, чьи отцы, мужья и сыновья сегодня идут в действующую армию. Тем не менее, выполнение задачи по частичной мобилизации стало возможным в первую очередь благодаря ответственности, чувству долга и патриотизму москвичей», — говорится в блоге Собянина.

14 октября у входа на некоторые станции столичного метро вручали повестки мужчинам призывного возраста. Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас назвал «облавы» незаконными. А военком Москвы полковник Максим Локтев заявил, что полицейские у станций метрополитена не раздавали повестки, а занимаются «деятельностью по поимке преступников», в том числе не явившихся в военкомат.

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Ну раз такое чувство долга образовалось у москвичей, стоило ли устраивать облавы на будущих защитников Родины?

А то ведь как бывает: человек не может достучаться до военкомата, чтобы призваться в армию - все заняты, отлавливают тех, кто не хочет...

А.Б.