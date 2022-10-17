Предотвратить выселение на улицу. Авиастроители пишут письмо Шойгу

Уважаемый Сергей Кужугетович!

Просим Вашего личного вмешательства в решение создавшейся проблемы с правомерностью выселения с занимаемой жилплощади работников АО «ОДК» ПК «Салют», которое входит в оборонно-промышленный комплекс России.

Мы, жильцы дома, расположенного по адресу 105118 г. Москва, проспект Буденного, д.16, строение 1 в количестве порядка 100 человек (в т.ч., 12 семей с несовершеннолетними детьми). Проживаем в данном жилом доме с начала с 2000- х годов по настоящее время.

Данные коммунальные квартиры были предоставлены нам для фактического проживания на время бессрочных трудовых отношений руководством ФГУП ММПП «Салют» (потом переименовали в АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», потом АО «ОДК», далее - завод). Но в трудовом договоре это прописано не было (трудовой договор готовы предоставить для ознакомления). С 2010 года регистрация жильцов, граждан РФ, в выше указанном доме была прекращена по причине отсутствия у предприятия зданий в статусе общежития (копию отказа в регистрации готовы предоставить для ознакомления). На наши неоднократные обращения в ЖКО предприятия по вопросу регистрации, нам устно было отказано. Но, в тоже время, в здании по адресу г. Москва, проспект Буденного, д.16, официально регистрировались до августа 2015г. иностранные граждане – работники завода (копию регистрации иностранного гражданина готовы предоставить для ознакомления). При отсутствии регистрации у иностранного гражданина, штраф оплачивает предприятие – работодатель, а в случае с отсутствием регистрации у гражданина РФ – штраф платит сам гражданин.

В апреле 2015г., после акционирования завода, вышеуказанный жилой дом не вошел в уставной капитал предприятия, а лишь находился в хозяйственном ведении завода. Руководство предприятия в августе 2015г. вручало уведомления жильцам жилого дома о выселения с различными альтернативными предложениями с ухудшением жилищных условий, ссылаясь на Представление Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах. При этом, подтверждающих выселение документов нам предоставлено не было. Из ответа Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах нам стало известно, что расселение граждан производится только в добровольном порядке (копия ответа прокуратуры в приложении №1).

В течение всего периода проживания нами оплачивались коммунальные услуги на расчетный счет предприятия. Удержание данных сумм производилось из заработной платы работников по п.90 расчетного листа. В августе 2015 года бухгалтерией предприятия прекратилось удержание сумм оплаты коммунальных услуг без предварительного уведомления жильцов (расчетные листы с п.90, без п.90, приказ и приложение к приказу предприятия о шифрах удержания по заработной плате п.90 готовы предоставить для ознакомления).

Мы проживаем в указанном доме более 7-20 лет. Все проживающие жильцы трудятся на предприятии, акционированном в апреле 2015г., так же от 7-20 лет.

Первоначально работников, в которых нуждался завод, как в профессионалах, и их семьи заселили в жилой дом по адресу г. Москва, 9-ая ул. Соколиной горы, д.9, оплата коммунальных услуг производилась вовремя. В 2011 году нужных заводу работников – жильцов пересилили в дом №16, стр.1 без регистрации. Позднее выяснилось, что дом № 9 был передан в жилищный фонд г. Москва и от жильцов любыми путями нужно было избавиться. Но те, кто остался и «воевал» с властями, получили жилье с регистрацией и социальным наймом в 2013 году.

Хотим обратить внимание, что после акционирования предприятия в апреле 2015г., завод потерял право владения данным жилым домом и дом передан в Федеральную собственность. По решению Арбитражного суда г. Москва от 04.08.2017г. дом передан в Департамент городского имущества (далее ДГИ), собственником стал г. Москва (акт приема-передачи недвижимого имущества от 20 октября 2017г. в приложении 2).

В это время, согласно п.1 статьи 7 Федерального закона от 29.12.2004 №189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» ДГИ с жителями дома должны были заключить социальный найм: «К отношениям по пользованию жилыми помещениями, которые находились в зданиях, принадлежавших государственным или муниципальным предприятиям, либо государственным или муниципальным учреждениям, и использовались в качестве общежитий или служебных жилых помещений и переданы в ведение органов местного самоуправления, вне зависимости от даты передачи этих жилых помещений и от даты их предоставления гражданам на законных основаниях применяются нормы Жилищного кодекса Российской Федерации о договоре социального найма». Так же, согласно постановлению Правительства г. Москвы от 19 декабря 2012 г. N 743-ПП «Порядок оформления прав на жилые помещения, использовавшиеся в качестве общежитий, переданных в собственность города Москвы». Согласно п.3 и п. 3.2:

3. Право на оформление договора имеют граждане Российской Федерации (далее - граждане), вселенные в помещения, использовавшиеся в качестве общежитий до передачи их в собственность города Москвы:

3.2. Не зарегистрированные по месту жительства, но фактически в них проживающие и не имеющие на праве пользования или собственности иных жилых помещений при наличии документа, послужившего основанием вселения».

На все наши обращения в ДГИ по вопросу оформления социального найма, от ДГИ поступили многочисленные отписки, что ведутся работы по регистрации права собственности. Процедуры искусственно затягивались, по нашему мнению, до середины 2021г. В августе 2021 г. были приняты поправки в постановлении Правительства г. Москвы от 19 декабря 2012 г. N 743-ПП и теперь ДГИ предлагает безосновательно и, на наш взгляд, незаконно только краткосрочный найм жилых помещений и только некоторым категориям жителей, а не всем (копия ответа ДГИ в приложении 3).

Документы на вселение находились в ведении ЖКО «Салюта». На наши неоднократные обращения выдать нам правоустанавливающие документы о вселении, нам было отказано. С 01.02.2021 г. выполнение услуг и работ по управлению, содержанию и ремонту общедомового имущества в указанном доме осуществляет компания ГБУ «Жилищник района Соколиная гора».

Для открытия финансово-лицевых счетов мы обращались в ГБУ «Жилищник района Соколиная гора». Была проведена встреча с руководителем ГБУ «МФЦ района Соколиная гора» Н.А. Бухаревой, на которой было объявлено, что финансово-лицевые счета будут открыты на жителей только в том случае, если будет оформлен договор социального найма. Но ДГИ в социальном найме нам постоянно отказывает, направляя в «МФЦ района Соколиная гора» для оформления финансово-лицевых счетов, получается «замкнутый круг». Документы о вселении, которые жители дома предоставляют в ДГИ для заключения соц.найма (справки о вселении, заявления, ходатайства) руководством ДГИ не признаются документами-основаниями для вселения. Хотя с жителями, у которых есть регистрация по месту жительства в указанном доме (с 80-ых годов) заключены договоры социального найма.

В связи с отсутствием соц.найма и регистрации нарушаются наши конституционные права: - не возможно оплачивать коммунальные услуги,

- невозможно оформить в детский сад и школу проживающих в жилом доме несовершеннолетних детей, т.к. нет официальной регистрации,

- невозможно оформить кредит на необходимые нужды без официальной регистрации (у некоторых жителей отсутствует прописка-регистрация в паспорте),

- невозможно участвовать в государственных выборах и др., участвовать в различных голосованиях,

- невозможно оформить инвалидность, оформить звание «почетный донор» и другие льготные категории,

- невозможно оформить пенсию,

- невозможно льготное получение жизненно необходимых лекарств,

- невозможно получать льготное питание для новорожденных детей до 3х лет,

- невозможно устроиться на работу без регистрации,

- невозможно оформить индивидуальное предпринимательство и развивать малый бизнес,

- невозможно встать на очередь на улучшение жилищных условий.

Мы неоднократно обращались в разные структуры за помощью в оформлении социального найма. Еще в 2012 году, при решении аналогичного вопроса с расселением жителей из дома по адресу г. Москва, 9-ая ул. Соколиной горы, д.9, мэр Собянин С.С. на совещании с Н. Сергуниной заявил, что «…если больше половины граждан, проживающих в общежитии, не имеют достаточно документов, это означает, что там просто не было надлежащего порядка оформления и администрирования. И дело – не в людях, а дело – во владельцах ведомственных учреждений, которые таким образом вели хозяйство. Мы взяли сейчас на баланс города наводить порядок, но мне кажется, что надо зафиксировать статус-кво тех людей, которые фактически там проживают, и навести порядок с документами. И никого не выселять,,,» (копия стенограммы от 02.11.2012г. в приложении 4).

На сегодняшний день ДГИ рассылает уведомления жителям о выселении из дома. И уже начали оформлять судебные иски на выселение жителей на улицу в отопительный период.

Сейчас, в условиях спецоперации в Украине, профессиональных работников с семьями и по одному ДГИ выселяет на улицу. Люди вынуждены думать об увольнении, т.к. жить будет негде. Квалифицированных фрезеровщиков, шлифовщиков, токарей, заточников и др. специалистов оборонного комплекса завод, в случае их увольнения не сможет квалифицированно заменить, а значит, не сможет качественно выполнять государственные оборонные заказы. Таким образом, руководство ДГИ саботирует оборонную политику страны в условиях спецоперации. Люди должны думать не о выполнении оборонного заказа, а о том, где искать жилье в ближайшее время.

Вся надежда жителей на Вашу помощь!

Просим Вас предотвратить выселение работников завода авиационного двигателестроения на улицу и оказать содействие в заключении договоров социального найма на жилые помещения по месту фактического проживания по адресу г. Москва, просп. Буденного, дом 16, строение 1 с ДГИ

С уважением, работники предприятия и жильцы дома.