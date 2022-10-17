Александр Краснов и Анатолий Баранов о мобилизации, армии, разведке, пропаганде, войне и невойне.
#анатолийбаранов, #социалза, #форуммск, #политика,
Извините за звук и качество видео - Скайп лучше не дает, а студия пока отсутствует.
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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украина война киев
"Русская армия началась с потешных полков - ими и заканчивается"
Александр Краснов и Анатолий Баранов о мобилизации, армии, разведке, пропаганде, войне и невойне.
#анатолийбаранов, #социалза, #форуммск, #политика,
Извините за звук и качество видео - Скайп лучше не дает, а студия пока отсутствует.
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