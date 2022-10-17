"Русская армия началась с потешных полков - ими и заканчивается" украина война киев Александр Краснов и Анатолий Баранов о мобилизации, армии, разведке, пропаганде, войне и невойне. #анатолийбаранов, #социалза, #форуммск, #политика, Извините за звук и качество видео - Скайп лучше не дает, а студия пока отсутствует.



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