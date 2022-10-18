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Московский листок

А вот кому доброго семейного кино?

Опубликовано 18.10.2022 автором в разделе комментариев 0

кино москва митина
А вот кому доброго семейного кино?

Не остались без заслуженных наград Казанского Международного Фестиваля Мусульманского Кино и две конкурсные картины российского производства.

Народный артист РФ Александр Галибин - один из очень немногих современных режиссёров, возрождающих традицию уникального советского детского кино. Его «Золотая рыбка» и «Сестрёнка» уже полюбились зрителям, и точно такой же успех, я уверена, ожидает «Приключения маленького Бахи».

Галибин не боится работать с этническим материалом - его задача доказать, что ценности добра, альтруизма, человеколюбия, семейной гармонии, любви к родной земле абсолютно универсальны. Если «Сестрёнка» снималась в башкирской деревне, то в этот раз режиссёр заинтересовался красотами Кавказа. Выбирая натуру, съёмочная группа объехала и российские северокавказские республики, и соседний Азербайджан, в итоге остановив свой выбор на потрясающе кинематографичном ауле Чох Гунибского района Дагестана с семивековой историей, древней крепостью и домиками, живописно лепящимися по горам. Режиссёр сознательно не приглашал известных актёров, превратив в кинозвёзд жителей аула, блестяще справившихся с острохарактерными ролями. 

«Приключения маленького Бахи» - добрая лирическая семейная комедия с неподражаемым кавказским юмором, а хороший кастинг - добрая половина успеха любой комедии. Откровенно говоря, трудно было поверить, что Зенаб Гамзатова, сыгравшая феерическую бабушку восьмилетнего Бахи, не актриса одного из махачкалинских театров, а обычная жительница горного аула. Исполнитель главной роли Амир Магомедов даром что маленький, но преисполнен абсолютно взрослой самоиронии и артистизма. Но высокое фестивальное жюри решило отметить именно сценаристку картины Анну Вейлерт: талантливая драматургическая основа - вторая половина успеха фильма комедийного жанра. Композиционно картина состоит из трёх новелл, в каждой из которых - своя комедия положений: маленький Баха, доставляя массу хлопот своим родным, в итоге каждый раз оберегает семью от жизненных невзгод и трудностей - выхаживая заболевшего телёнка, спасая маленький семейный бизнес в виде инкубатора с цыплятами и, наконец, устраивая личную жизнь собственного дяди. В Казани состоялась мировая премьера картины. 

Приз зрительских симпатий 18-го КМФМК получил первый опыт татарстанско-казахстанского киносотрудничества - «Тарлан», совместный проект «Татаркино» и казахстанского Almapictures, срежиссированная казанским режиссёром Юлией Захаровой осовремененная экранизация рассказа классика татарской литературы первой трети прошлого столетия Галимзяна Ибрагимова «Алмачуар» (в пер. с татарского - чубарый). Поначалу творческий коллектив планировалось собирать на паритетной основе, натуру выбирали и в Татарстане, и в Казахстане, из-за чего у недоумевающего зрителя, не понимающего, как равнинные татарстанские луга сочетаются с казахстанскими горными хребтами, возникает постоянный когнитивный диссонанс. Для авторов фильма, стремящихся подчеркнуть родство двух тюркских народов и их общий культурный код, такого диссонанса не существует - рассказанная ими история могла произойти в любом уголке необъятного тюркского мира. Фильм снимался в самый разгар пандемии, наложившей неизбежный отпечаток на творческий процесс, и в итоге практически весь актёрский ансамбль, за исключением татарстанской певицы и актрисы Алсу Абульхановой, получился казахстанским. Фильм был выпущен в русской, казахской, татарской, турецкой озвучке, нам в Казани демонстрировали казахскую версию. 

Нравоучительная притча о дружбе, благородстве и предательстве - история о том, как подросток Закир (яркая роль юного Бекежана Маясарова) добивается того, чтобы семья доверила ему воспитывать жеребёнка погибшей кобылы, привязывается к нему, считая самым родным существом, а потом, зажегшись честолюбивым желанием победить на скачках во время сельского сабантуя, загоняет своего четвероногого друга до смерти. Взросление подростка, серьёзные испытания, уготованные жизнью, отношения между поколениями внутри семьи, расплата за гордыню - вечные темы в кино. Картине предрекают фестивальный успех, тем более, что татарстанские и казахстанские производители смогут презентовать её на разных фестивалях, удвоив таким образом усилия по международному продвижению киноленты.



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