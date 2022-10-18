Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Шесть миллионов за погибших по вине ВКС?

Опубликовано 18.10.2022 в разделе комментариев 1

авария самолет
Шесть миллионов за погибших по вине ВКС?

Шесть человек погибли, еще 19 пострадали в результате падения самолета Су-34 во дворе жилого дома в Ейске, судьба еще шестерых неизвестна. Семьям погибших в результате крушения самолета выплатят по миллиону рублей.

Самолет Су-24 выполнял обычный учеьный полет, на взлете у него вспыхивает двигатель, он начинает терять высоту, падает на жилой квартал и взрывается. Пилоты успевают катапультироваться, а жителям внизу выпрыгивать некуда, только из окон - трое погибших именно так и закончили свою жизнь...

Я рад за пилотов, но как получилось, что взлет осуществлялся над жилыми кварталами? Наверно, это не впервые? Просто раньше все как-то обходилось, а на этот раз - не обошлось...

Люди потеряли жизнь, здоровье, жилдье и все нажитое - теперь некоторым от государства полагается по миллиону рублей. Не много? Не зажируют?

И те, кто придумал поднимать боевые самолеты над жильем - они не пострадают?

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Музичко г. Попарожье написал 18.10.2022 02:23
Да уж, это не янов с капустиным ))) Вот такие нынче летчики
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Испытываете ли вы счастье от вхождения в РФ новых территорий?:
Результаты
Интернет-ТВ
Депутатов и шпионов отправят воевать
Депутатов и шпионов отправят воевать
17.10.2022
"Русская армия началась с потешных полков - ими и заканчивается"
"Русская армия началась с потешных полков - ими и ...
17.10.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Предотвратить выселение на улицу. Авиастроители пишут письмо Шойгу (0)
Шесть миллионов за погибших по вине ВКС? (1)
А вот кому доброго семейного кино? (0)
"Русская армия началась с потешных полков - ими и заканчивается" (0)
Пункты сбора мобилизованных 17 октября закроются, а повестки прекратят свое действие (3)
Депутатов и шпионов отправят воевать (0)
Первый снег в Москве может выпасть уже сегодня (0)
Кремль отменил традиционную осеннюю ротацию губернаторов (2)
Депутатов и шпионов отправят воевать (3)
На Украине подорожали яйца, пока куриные (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss