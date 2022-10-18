Шесть миллионов за погибших по вине ВКС?

Шесть человек погибли, еще 19 пострадали в результате падения самолета Су-34 во дворе жилого дома в Ейске, судьба еще шестерых неизвестна. Семьям погибших в результате крушения самолета выплатят по миллиону рублей.

Самолет Су-24 выполнял обычный учеьный полет, на взлете у него вспыхивает двигатель, он начинает терять высоту, падает на жилой квартал и взрывается. Пилоты успевают катапультироваться, а жителям внизу выпрыгивать некуда, только из окон - трое погибших именно так и закончили свою жизнь...

Я рад за пилотов, но как получилось, что взлет осуществлялся над жилыми кварталами? Наверно, это не впервые? Просто раньше все как-то обходилось, а на этот раз - не обошлось...

Люди потеряли жизнь, здоровье, жилдье и все нажитое - теперь некоторым от государства полагается по миллиону рублей. Не много? Не зажируют?

И те, кто придумал поднимать боевые самолеты над жильем - они не пострадают?

А.Б.