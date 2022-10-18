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Московский листок

Чем украинские террористы начнут сбивать гражданские самолеты в России

Опубликовано 18.10.2022 в разделе комментариев 2

авария самолет
Чем украинские террористы начнут сбивать гражданские самолеты в России

Вашингтон принял решение выделить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны.

Это после обращения президента Украины на фоне взрывов в Киеве, сообщает URA.RU со ссылкой на стенограмму на сайте Министерства обороны США.

Представитель Пентагона уточнил, что США уже поставили на Украину 1400 систем ПВО Stinger. Он дал обещание, что Украина также получит первый зенитный ракетный комплекс NASAMS в течение следующих нескольких недель.

Издание напоминает, что на территории Украины уже восьмой день звучит воздушная тревога, российская сторона наносит ракетные удары по гражданской инфраструктуре.

Правда, издание не напоминает, что воздушные удары наносятся после теракта на Керченском мосту. В точности в той же логике, что США после теракта 9.11 нанесли массированные удары по Афганистану. Разница лишь в том, что Москва не стала после этого посылать в Афганистан ПЗРК "Игла" и комплексы С-300. Не из гуманизма, а из трусости.

А сейчас весь мир потирает лапки и смотрит, как украинские террористы начнут сбивать гражданские самолеты в России.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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111
Хапк написал 18.10.2022 11:35
Уничтожение материальных активов оккупанта во время войны называетсч борьба с оккупантом, а не терроризм ...
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111
Хапк написал 18.10.2022 11:32
...Напоминаю...
... Сейчас в Украине находятся российские нацисты оккупанты, коллаборационисты пособники оккупантов и герои патриоты защищающие Украину от нашествия российских нацистов оккупантов ...
...Россия официально всем миром признана государством террористом ...
... Сейчас вы воюете с кадровыми военнослужащими Вооруженных Сил Украины, с народом Украины ...
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