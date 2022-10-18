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Московский листок

Долой пидарасов и абстракцистов!

Опубликовано 18.10.2022 в разделе комментариев 0

закон дума депутаты
Долой пидарасов и абстракцистов!

Штрафы за пропаганду ЛГБТ составят до 800 тысяч рублей для физических лиц. Такие цифры назвал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

По словам Володина, штрафы для юридических лиц могут достигать до 10 миллионов рублей.

Спикер отметил, что в ранее запущенном им опросе по данной теме приняли участие свыше 1 миллиона 680 тысяч человек, большинство россиян поддержали необходимость запрета пропаганды нетрадиционных отношений.

Володин пояснил, что 27 октября нижняя палата российского парламента рассмотрит законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды.

Ранее на парламентских чтениях в Госдуме глава СПЧ Валерий Фадеев счел, что проект об ответственности за пропаганду ЛГБТ не ограничивает на свободу слова.

13 октября глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что кабмин одобрил законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду.

Было бы еще здорово запретить представителям ЛГБТ занимать государственные должности. А то как-то смешно выглядит..

 А.Б.



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