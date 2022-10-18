Госдеп: большую часть проектов Арктического совета можно реализовывать и без России

Арктический совет, членом которого является Россия, способен продолжать реализацию подавляющего большинства своих проектов и без участия Москвы, заявил в понедельник советник Госдепартамента США Дерек Шолле.

Арктический совет был создан в 1996 году. В его состав входят 8 приарктических стран: Россия, США, Канада, Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция.

При этом он добавил, что на данном этапе Вашингтон рассматривает возможности лишь для очень ограниченного взаимодействия с Москвой в рамках данного региона.

"Лишь за последние несколько лет Россия инвестировала миллиарды долларов в милитаризацию Арктики, строила и модернизировала базы, расширяла свой ледокольный флот, а также испытывала новые опасные системы вооружений в регионе", — добавил Дерек Шолле.

В общем, конечно, обойдутся без нас. Особенно когда дело дойдет до открытой войны за ресурсы.

А перспектива Арктической войны очень хорошая - это значит, что в результате Украинской кампании Россия не проиграет и не развалится, иначе какая ж война в Арктике без нас?

А.Б.