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Московский листок

Северные потоки взорвали русские, это уже ясно

Опубликовано 18.10.2022 в разделе комментариев 2

убийство терроризм
Северные потоки взорвали русские, это уже ясно

Немецкие следователи установили, что взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» являются результатом саботажа, пишет The Wall Street Journal.

С помощью дрона немецкая сторона сделала снимки, на которых виден масштаб разрушений. Судя по ним, следователи пришли к выводу, что такие серьезные разрушения могли возникнуть только в результате взрыва.

Как отмечается, следователи не смогли установить, кто конкретно причастен к взрывам, однако рассматривают версию, что за атаками стоит Россия.

Изначально расследованием должны были заняться совместно Германия, Дания и Швеции, однако позже решили вести его по отдельности.

Версия взрыва ни у кого уже не вызывает сомнений. Теперь следствию предстоит установить, кто взорвал?

Естественно, первый подозреваемый - Москва. Ведь это русские строили-строили, потом им не давали достроить буквально километр, потом тормозили ввод трубопровода в строй, а теперь вот, когда газ пошел в Европу, а деньги в Россию, Кремль распорядился взорвать трубопровод неизвестными средствами.

По-моему, вполне логичная версия.

Правда, при чем тут саботаж, о котором пишет The Wall Street Journal?

Надо что-то доработать, я считаю...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
ДоМурашек написал 18.10.2022 12:13
Рассказываю, это спецоперация! Взорвали Северный поток 1, который принят в эксплуатацию в 2011 году. Взорвали Северный поток два наполовину, то есть прямо сейчас можно запускать газ в замерзающую Европу, только ввести в эксплуатацию.
Это домашние заготовки.
Планировалось взять Киев за недельку и потом травить запад такими вот заготовками, но все пошло совсем не так.
Взорвали часть моста в Крым и в ответ обстрел всей Украины.
Следующая заготовка это уничтожение высотного дома в Москве, рядом обломки иностранной ракеты и тогда бомбить Киев ФАБами 9 тонными.
Потом заготовка и в ответ ядерный удар.
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111
Хапк написал 18.10.2022 11:39
Путин урод, извращенец, садист но не дурак...
Он прекрасно понимает что северные потоки заблокировали навек ...
Поэтому и все тупо подорвали ...
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