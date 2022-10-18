Северные потоки взорвали русские, это уже ясно

Немецкие следователи установили, что взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» являются результатом саботажа, пишет The Wall Street Journal.
С помощью дрона немецкая сторона сделала снимки, на которых виден масштаб разрушений. Судя по ним, следователи пришли к выводу, что такие серьезные разрушения могли возникнуть только в результате взрыва.
Как отмечается, следователи не смогли установить, кто конкретно причастен к взрывам, однако рассматривают версию, что за атаками стоит Россия.
Изначально расследованием должны были заняться совместно Германия, Дания и Швеции, однако позже решили вести его по отдельности.
Версия взрыва ни у кого уже не вызывает сомнений. Теперь следствию предстоит установить, кто взорвал?
Естественно, первый подозреваемый - Москва. Ведь это русские строили-строили, потом им не давали достроить буквально километр, потом тормозили ввод трубопровода в строй, а теперь вот, когда газ пошел в Европу, а деньги в Россию, Кремль распорядился взорвать трубопровод неизвестными средствами.
По-моему, вполне логичная версия.
Правда, при чем тут саботаж, о котором пишет The Wall Street Journal?
Надо что-то доработать, я считаю...
А.Б.
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ДоМурашек написал 18.10.2022 12:13
Это домашние заготовки.
Планировалось взять Киев за недельку и потом травить запад такими вот заготовками, но все пошло совсем не так.
Взорвали часть моста в Крым и в ответ обстрел всей Украины.
Следующая заготовка это уничтожение высотного дома в Москве, рядом обломки иностранной ракеты и тогда бомбить Киев ФАБами 9 тонными.
Потом заготовка и в ответ ядерный удар.
Хапк написал 18.10.2022 11:39
Он прекрасно понимает что северные потоки заблокировали навек ...
Поэтому и все тупо подорвали ...