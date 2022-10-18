Северные потоки взорвали русские, это уже ясно

Немецкие следователи установили, что взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» являются результатом саботажа, пишет The Wall Street Journal.

С помощью дрона немецкая сторона сделала снимки, на которых виден масштаб разрушений. Судя по ним, следователи пришли к выводу, что такие серьезные разрушения могли возникнуть только в результате взрыва.

Как отмечается, следователи не смогли установить, кто конкретно причастен к взрывам, однако рассматривают версию, что за атаками стоит Россия.

Изначально расследованием должны были заняться совместно Германия, Дания и Швеции, однако позже решили вести его по отдельности.

Версия взрыва ни у кого уже не вызывает сомнений. Теперь следствию предстоит установить, кто взорвал?

Естественно, первый подозреваемый - Москва. Ведь это русские строили-строили, потом им не давали достроить буквально километр, потом тормозили ввод трубопровода в строй, а теперь вот, когда газ пошел в Европу, а деньги в Россию, Кремль распорядился взорвать трубопровод неизвестными средствами.

По-моему, вполне логичная версия.

Правда, при чем тут саботаж, о котором пишет The Wall Street Journal?

Надо что-то доработать, я считаю...

А.Б.