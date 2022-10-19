Автор этих строк отвечает возможным критикам сразу, и ошарашенным «фантастичностью» заголовка. Оный не скажет даже слово о так называемой СВО в течение двух месяцев. И если единороссовский Кремль начнет побеждать за это время – заголовок не верен. Критики могут послать автора самым зеленым лесом.

Но если ситуация ухудшится, и о чем подробнее ниже - только Красная Армия одолеет фашизм. Соответственно, и Советский Союз второго поколения нужен вчера. Итак, два месяца реальности, и куда уж доказательнее. Практика – критерий истины.

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Во-первых, и еще раз, обывателю, живущему сегодняшним днем, покажется нереальной постановка вопроса. Мол, какие еще Красная Армия и СССР, когда капиталистическая глушь кругом. Но в том-то и дело, что война ускоряет историю неимоверно. То, что происходит в мирное время за десять лет, в военное происходит за год. К примеру, царская Россия могла бы издыхать еще полвека без первой мировой. Ан нет, все случилось, как получилось. Также будет и сейчас.

Во-вторых, именно фашизм в Киеве. Утверждается на официальном уровне, что надо «резать русню»; то есть, деление именно по национально-нацистскому принципу. Да и ненависть к мирному населению с соответствующими обстрелами и расправами налицо. А уж о размещении военных биолабораторий у границ России, и направленных, разумеется, не столько против одного Путина, сколько против всего народа, и говорить нечего.

И все это к тому, что «частичная» мобилизация окажется недостаточной. А большая мобилизация покажет гнилость единороссовского режима моментально. Народ не захочет драться за олигархические офшоры и особняки, рискуя собственной жизнью. Другими словами, народ в случае ВТОРОЙ И БОЛЬШОЙ МОБИЛИЗАЦИИ перейдет к социальному творчеству в виде Советской власти; а там и Красная Армия не за горами. Или, единороссы, опасаясь, не станут объявлять большую мобилизацию; но тогда катастрофа неминуема. И чтобы избежать ее, народ начнет творить Советскую власть опять и снова. Что в лоб, что по лбу.

Тогда решающий вопрос напрашивается сам собой – а с какой стати автор решил, что «частичная» мобилизация окажется недостаточной. А с такой стати, что Польша с Прибалтикой ввяжутся в конфликт непременно. Более того, и Румыния не опоздает. А так как оные члены НАТО – собственно, все понятно.

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Воротилы запада имеют гигантский козырь. Это дотации Восточной Европе. И если Польше с компанией прикажут устроить провокацию, и со втягиванием в конфликт, то последние никуда не денутся. Разве что поторгуются; но, если Белый дом с конгрессом и Пентагон с Госдепом захотят, дожмут. А отморозки типа Урсулы фон де Ляйен и Бореля еще и помогут.

Тогда следующий вопрос – а почему прикажут, ведь это не хухры-мухры. Да потому, во-первых, что запад не российский тюха-матюха, и кормить Украину не будет вечно. А кормить придется все больше и больше. А во-вторых, западноевропейский обыватель, и в связи с последствиями санкций, хотя и сволочь, но до определенной степени. Если дозреет, то начнет выходить на улицы десятками тысяч. В-третьих, в самих США обстановка не радужная. Если цены на продукты-топливо подскочат еще раз, то недавние бунты Портленда покажутся цветочками. Да и военно-промышленные и СПГ-барыши с переводом производства из Евросоюза в Штаты надо увеличить.

Поэтому уж к одному концу. Чтобы сохранить авторитет США-НАТО в глазах инвестора и обывателя, отмашка на провокацию будет дана. Даже более того, в-четвертых, сам Киев заинтересован во втягивании Польши с компанией. Если хунта начнет выдыхаться, то переоденет часть ВСУ в белорусскую форму, и сама нападет на Польшу. Много фантазии не надо в таких делах. А раз так, без ответной всеобщей мобилизации в рамках ОДКБ и подобное никак. Стоит коготку увязть, всей птичке пропасть.

Еще раз, если кто-либо считает вышеизложенное конспирологией, веря в «светлый разум западной демократии»; да ради бога, это к «либералам». А вот автор не верит ни на йоту. Он и единороссам не верит, но пока мяч на стороне запада. В частности, Кремль думает, что, подлатав фронт «частичной» мобилизацией, можно измотать Киев вусмерть. Но в том-то и дело, что хунта не будет сидеть, сложа руки. И если сговорится с Пентагоном, – а она сговорится, - то втягивание Восточной Европы в войну станет неизбежным. Отсюда всеобщая мобилизация, и финита ля комедия всему российскому ГМК.

И не мудрено. Классовая борьба – факт. Другое дело, что западные трудящиеся бунтуют постоянно, но неглубоко. А вот российский трудящийся терпит-терпит, а потом сносит старое к чертовой матери. И как не парадоксально для некоторых, - даже автор не скумекал сразу, - эти факторы могут совпасть, и наконец-то. Западные трудящиеся начнут возмущаться, но с большим настроем на этот раз, а то даже помыться проблема, а тут еще зима; это вынудит ихние элиты на интервенционистские провокации, и мол, русские варвары виноваты; единороссовский Кремль, в свою очередь, будет вынужден или сдаваться, или объявлять вторую и большую мобилизацию; и тогда уже российский трудящийся скажет, а не пошло ли все лесом. Мало того, что мизерный МРОТ с постоянной инфляцией, так еще рискуй головой ради олигархических интересов.

Но тогда нужны кардинально другие оборонная и социальная политика. Еще точнее, миллионную Красную Армию можно и нужно создать по причине полного единения народа с Советской властью.

Потому что, во-первых, и в случае революции, будет поднятие МРОТ до европейского уровня, но с пересмотром окладов для снижения чудовищного коэффициента Джини. Это уже наличие ресурсов и их правильное вложение. Во-вторых, дороговизна и бестолковщина «национальных проектов» будет заменена пятеркой простых и практичных, но следующих проектов. Это "Благоустройство деревень и поселков», «Благоустройство садоводств», «Строительство коттеджных поселков», «Благоустройство городов» и «Развитие федеральной инфраструктуры». Все. Четко и ясно.

К примеру, «человеческий потенциал» надо развивать, кто ж спорит. Но базовая черта современного Советского Союза будет заключаться в том, чтобы переселить пенсионеров из убогих хрущевок в личный коттедж. Или довести садоводство-деревню с часто проживающими там пенсионерами до уровня коттеджного поселка, отсюда и вышеотмеченные программы. Казалось бы, просто. Вроде бы разговор идет о глобальных вещах войны и мира, и вдруг такое. Но в том-то и дело, что за этой простотой скрывается комплексное социально-экономическое развитие всей страны, и путем единства умственного и физического труда, города и деревни (это и называется социализмом, кстати). А отсюда мощь и верность Красной Армии, - сынов и внуков этих самых пенсионеров-родителей, - ГАРАНТИРОВАНА! Уклонистов будет ничтожное количество; да и те получат по шее моментально. Вот вам и «простота».

Более того, массовое освобождение хрущевок даст волю плановой реконструкции городов с проживающими там семьями подросших детей, и с работой поблизости. Вот вам и современная планировка, и большая кубатура квартир, и рождение следующих детей с ростом рынков; вот вам возможность сноса старых хрущевок и постройка развязок, парковок, парков, - короче, жизнь по-человечески. Ясное дело, что нужна общенародная собственность для этого, и с советскими выборами вплоть до уровня трудовых коллективов, но автор писал на эту тему столько раз, что пора говорить конкретнее; и в чем отличие нового Союза от старого. И еще раз, не забывайте о Красной Армии в результате всего этого. Мужику будет, что защищать.

Но для сказанного, в свою очередь, нужно федеральное развитие инфраструктуры. Ведь для массового коттеджного строительства с широкой реконструкцией городов нужны газификация, теплоснабжение, свет, связь, хорошие дороги и дополнительные почта-магазины-больницы. И иначе, как вырвать нефть-газ-банки из рук олигархии методом общенародной собственности и Советской власти, это сделать невозможно. И вот почему советская проектная «пятерка» будет пятеркой во всех смыслах.

Но более того, в-третьих, структура правительства изменится кардинально, и что даст гигантские ресурсы путем уничтожения коррупции. По крайне мере, путем ее низведения до плинтуса. Вся нынешняя чиновная паутина министерств-служб-агентств будет заменена пятеркой управляющих кластеров (опять пятерка, и даже советская шкала бежит навстречу, что символично). Кстати, зародыш этого уже был в виде ленинского правительства. ВСНХ был дословно, Реввоенсовет был фактическим Советом национальной безопасности, и в таком духе. Так что автор не берет с потолка, а лишь совершенствует. Но все же, этой пятеркой будут Совет народного хозяйства, Совет национальной безопасности, Социальный департамент, Государственный департамент и канцелярия председателя правительства непосредственно. Смысл этого изложен здесь https://forum-msk.org/material/news/18064616.html и чтобы не повторяться. Вот эта управляющая пятерка будет проводить в жизнь пятерку управляемых проектов гораздо оптимальнее. В разы.

Не менее важно то, что Генеральная прокуратура и Верховный Суд будут назначаться только Верховным Советом СССР и его президиумом в перерывах сессий (и с последующим утверждением сессией ВС все равно). Тогда суд и прокуратура не будут зависеть от исполнительной власти ни на йоту, и замордуют таковую контролем расходов в случае чего. А вот ныне, и для сравнения, какое-то королевство кривых зеркал. Черное это белое, и наоборот. Исполнительная власть в лице президента назначает половину своих же контролеров в виде суда и прокуратуры. Абсурд! Коррупция в таких условиях непобедима. Даже черт с ним, с Путиным, но ведь и многочисленные Сечины с Костиными дербанят бюджет во все тяжкие.

Поэтому еще раз о СССР. В том-то и дело, что СНБ будет создавать и курировать не только мощную и современную Красную Армию с соответствующим оснащением, так еще обеспечит ее, - не только ее, но не в последнюю очередь, - комплексной разведывательной и контрразведывательной сетью с милиционной поддержкой. Кстати, и заказы военно-промышленному комплексу можно проводить платформенно и перспективно. А уж о важнейшей поддержке в виде социального обеспечения военнослужащих и их семей единым Социальным департаментом, и в виде перетаскивания мирового общественного мнения на свою сторону, и мощным Государственным департаментом, и говорить нечего. Это очевидно.

И вот рядовой украинец видит, что и Красная Армия бьет всех подряд в хвост и гриву; да и рядовые трудящиеся соседнего СССР, и многие из которых знакомые и родственники, начинают жить по-человечески. Ну и зачем ему связываться с бандеровщиной?!.. Риторический вопрос. Тогда режим Зеленского, и даже с поддержкой запада, потеряет социальную почву, и победа над мировым фашизмом обеспечена.

***

Итого. Логика автора зиждется на классовой борьбе; а таковая суть есть наука. Совсем уж конкретные пути будут отдельной историей, но надо разобраться хотя бы с принципами. То есть, если большая мобилизация потребуется, - а она потребуется вследствие фактической третьей мировой войны, - то только Красная Армия с реальным СССР способны на ее проведение и эффективную работу; и соответственно, с победой над современным фашизмом. И что тут «невозможного», как испуганный обыватель или буржуазный идеолог хотят навести тень на плетень, непонятно.

Практика – критерий истины. Поэтому безо всякого бла-бла-бла, и как принято говорить в таких случаях. Вот сегодня 18.10.22. – следовательно, посмотрим 18.12.22., куда дело клонится. Задатки хода событий, и на весь следующий год, должны проявиться. Но тогда и выяснится, верен заголовок или нет, и несмотря на его радикальность по первости. Война во время всеобщего кризиса капитализма такое дело, что кажущееся невозможным сегодня станет обыденным завтра.