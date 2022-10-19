Это не наш Мукагали!

А вот биографическая драма «Мукагали» о судьбе культового советского поэта Мукагали Макатаева (режиссёр Болат Калымбетов, Казахстан) повергает в недоумение как зрителя, знакомого с жизненной историей и творчеством героя, так и любого, кто имеет хоть малейшее представление о нашей стране периода 70-х.

Мукагали Макатаев, будучи незаурядным поэтическим талантом и довольно рано получив признание, обладал непростым характером - депрессивным, интровертным, локтями пробивать себе дорогу на Олимп брезговал, из Союза писателей был исключён. На русский язык его стихи были переведены только после его смерти - при жизни поэтические сборники Мукагали издавались только на казахском языке, а умер он рано, в 45 лет. Раннюю смерть ускорили семейные трагедии - гибель в ДТП 11-летней дочери и арест сына.

Разрозненные эпизоды последних лет жизни Мукагали скомпонованы режиссёром Калымбетовым таким образом, что непосвящённый зритель, незнакомый с историей жизни поэта, вообще не поймёт, о ком, собственно, идёт речь - никаких экспликаций, позволяющих с ходу погрузиться в контекст, авторы фильма не предлагают, что само по себе сужает потенциальную зрительскую аудиторию. Выхваченные сценаристом кусочки биографии поэта не создают сколько-нибудь целостного представления о его жизненном пути. Разбираться же после киносеанса в том, кто все эти люди, возникающие рядом с Мукагали, будут совсем немногие. Собственно, неподготовленный зритель отнюдь не обязан непостижимым образом догадаться, что суетливый хлопотун, наставляющий героя на путь истинный - выдающийся композитор Нургиса Тлендиев, а загадочная незнакомка, дышащая духами и туманами и почему-то каждый раз выныривающая из темноты на чёрной «Волге» - поэтесса Фариза Онгарсынова. Сам же Мукагали в исполнении Асланбека Жанбалаева - скорее пародия на реального Макатаева: перед нами этакий памятник самому себе. Авторы фильма, видимо, хотели наделить героя байронической внешностью, коей тот никогда не обладал, одарив его длинной густой шевелюрой цвета воронова крыла, постоянно ниспадающей на лицо поэта, но вместо Байрона получается этакий крашеный Константин Эрнст. Статичная маска вечно страдающего поэта с искажённым болью лицом, не меняющимся на протяжении всего хронометража, создает скорее комический эффект. Но самое большое недоумение вызывает созданный авторами фильма образ Бауыржана Момышулы, Героя Советского Союза, панфиловца, фигуры абсолютно священной для каждого казахстанца - в фильме великий Бауыржан предстает с карикатурной саблей на поясе, в хромовых сапогах, с густыми сталинскими усами (которых никогда не носил), произносящим высокомерные тирады менторским тоном. Неспроста казахстанские зрители уже успели закидать съёмочную группу возмущёнными комментариями - мол, это не наш Бауыржан и не наш Мукагали. Не обошлось и без исторических ляпов, которые на поверку оказываются не ляпами, а тенденциозной попыткой подкорректировать историю - по фильму, юного сына Мукагали арестовывают за расклеивание на улицах листовок со стихами «запрещённого» поэта Магжана Жумабаева. На самом деле, алаш-ординец Жумабаев уже лет 15 как был реабилитирован, а стихи его в СССР вовсю издавались (в начальных же кадрах фильма сын Мукагали возлежит с томиком Жумабаева в руках). Создателям фильма очень хочется подверстать под злоключения Мукагали Макатаева политическую подоплёку, показать какие-то преследования по идеологическим мотивам, но получается у них это плохо - трудно изобразить то, чего не существовало в реальной жизни.

Самый главный вопрос, который при просмотре фильма постоянно хотелось задать его авторам - каким биологическим оружием им удалось опустошить улицы Усть-Каменогорска, Алма-Аты, Санкт-Петербурга, в которых шли съёмки?? Герой и его немногочисленные спутники двигаются по абсолютно пустынным, мёртвым городским улицам, где нет ни одной живой души, а тебе хочется ущипнуть себя - а не «Письма ли мёртвого человека» Константина Лопушанского с их ядерной зимой ты смотришь??... Неудивительно, что в самом Казахстане «Мукагали» успел получить крайне прохладную критику. Тем не менее, жюри КМФМК посчитало возможным наградить киноленту специальным призом.