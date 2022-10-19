Москва не видит смысла сохранять прежнее присутствие на Западе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятыми на дипломатическую службу.
По словам Лаврова, страны Азии, Африки, Латинской Америки, наоборот, нуждаются в дополнительном внимании.
Лавров подчеркнул, что сейчас МИД проводит географическую переориентацию своей деятельности как за рубежом, так и в центральном аппарате. Российская дипломатия будет переносить "центр тяжести" на страны, готовые сотрудничать с Москвой на равноправной и взаимовыгодной основе и искать перспективные совместные проекты.
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Я думаю, надо переносить центр тяжести в Науру.
Что нам в той Америке? Вечный смог, уличная преступность и всякие пороки. А Науру - это серфинг круглый год, отличная жратва и неплохая, в общем, рыбалка. Чего еще надо? И народу мало, никто тебе не мешает заниматься, чем угодно - хочешь онанизмом, хочешь дипломатией.
Абхазия тоже ничего, море хорошее, все дешево, говорят, кое где есть даже обезьяны. Народу тоже не много, Хорошее место.
Много еще перспективных государств, с которыми у нас установлены добрые отношения. Было больше, но некоторые уже вошли в состав РФ, и вместо МИДа ими теперь должно заниматься МВД.
А.Б.
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