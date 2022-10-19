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Московский листок

Москва не видит смысла сохранять прежнее присутствие на Западе

Опубликовано 19.10.2022 в разделе комментариев 0

лавров мид
Москва не видит смысла сохранять прежнее присутствие на Западе

Москва не видит смысла сохранять прежнее присутствие на Западе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятыми на дипломатическую службу.

По словам Лаврова, страны Азии, Африки, Латинской Америки, наоборот, нуждаются в дополнительном внимании.  

Лавров подчеркнул, что сейчас МИД проводит географическую переориентацию своей деятельности как за рубежом, так и в центральном аппарате. Российская дипломатия будет переносить "центр тяжести" на страны, готовые сотрудничать с Москвой на равноправной и взаимовыгодной основе и искать перспективные совместные проекты.

***

Я думаю, надо переносить центр тяжести в Науру. 

Что нам в той Америке? Вечный смог, уличная преступность и всякие пороки.  А Науру - это серфинг круглый год, отличная жратва и неплохая, в общем, рыбалка. Чего еще надо? И народу мало, никто тебе не мешает заниматься, чем угодно - хочешь онанизмом, хочешь дипломатией.

Абхазия тоже ничего, море хорошее, все дешево, говорят, кое где есть даже обезьяны. Народу тоже не много, Хорошее место.

Много еще перспективных государств, с которыми у нас установлены добрые отношения. Было больше, но некоторые уже вошли в состав РФ, и вместо МИДа ими теперь должно заниматься МВД.

А.Б.



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