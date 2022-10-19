В разрушенный дом возвращаются жильцы...

Около 300 жителей дома, во дворе которого упал Су-34, уже вернулись в свои квартиры, сообщил представитель администрации Ейского района

"На данный момент почти 300 человек уже вернулись к себе домой", — сказал он.

По его словам, заселено около 150 квартир. Продолжает работать только один пункт временного размещения.

На восстановление поврежденной части дома может уйти около пяти месяцев, сообщил губернатор Краснодарского края.

По его словам, эксперты пришли к выводу, что дом, подлежит восстановлению, сноса не будет, угрозы обрушения нет.

В общем, все в порядке, только разве что некоторые жильцы уже никогда не вернутся, но семьи получат по миллиону.

Ни слова ни о какой ответственности, ни о каких виновных в том, хотя бы, что ВПП военного аэродрома выводит прямо на жилые кварталы.

Нормально, жить можно...

А.Б.