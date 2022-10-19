Журналисты перешли в категорию врагов народа

Помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский выступил во вторник в Москве на презентации книги члена научного совета РВИО Владимира Кикнадзе.

Мероприятие прошло на одной из площадок РВИО в центре столицы, напротив здания журфака МГУ.

"Специальная военная операция предполагает специальное отношение к происходящим событиям", — подчеркнул Мединский.

"Журфак МГУ забит этими тварями, еще и из числа, так сказать, учеников "либеральных преподавателей". Мы все это могли терпеть, вполне это было нормально. У нас свобода, плюрализм процветал 30 лет. Только не в военное время. В военное время как-то это нехорошо, мне кажется", — добавил он.

Ну так у нас и правительство, и администрация президента "забита этими тварями". В смысле либералами.

Больше того, сам президент у нас - ученик "либерального преподавателя" Собчака.

Может, уже пора снимать портреты Путина и вешать другие чьи-нибудь, да хоть бы и Мединского...

А.Б.