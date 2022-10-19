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Московский листок

Германия выступает за продолжения военных действий на Украине

Опубликовано 19.10.2022 в разделе комментариев 0

германия война мид
Германия выступает за продолжения военных действий на Украине

Европа должна изменить формулу взаимоотношений с Россией, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передает RND.

Комментируя заявления Москвы о готовности к возобновлению переговоров с Киевом, глава немецкой дипломатии заявила, что «продиктованный мир не является миром для людей на востоке Украины».

«Поэтому для Европы речь идет не о безопасности с Россией, а о безопасности от России», — сказала Бербок.

В конце августа Бербок заявила, что разработала новый план развития отношений Европейского союза (ЕС) с Россией из четырех пунктов.

«К ним относятся

- укрепление собственной обороны,

- поддержка противников России,

- поддержка Украины,

- работа с глобальными партнерами в сфере защиты международного права», — уточнила она.

По словам Бербок, в плане учитывается высокая цена для Европы за поддержку Киева, которая может возрасти.

Цена продолжения военных действий для Киева Берлину не очень интересна - проблемы индейцев шерифа не волнуют.

Если по пунктам, то глобальный партнер - это, понятно, США, и правительство ФРГ намерено защищать интересы США даже в ущерб интересам Германии - этот ущерб сегодня очевиден.

Поддержка Украины - это больше пушек и ракет для ВСУ, об интересах населения речи вообще не идет.

Поддержка противников России - это кого? Исламского государства на Ближнем Востоке, запрещенного Роскомнадзором? Или создание коалиции из государств, группировавшихся вокруг Германии в прошлую мировую войну? И то, и другое должно сильно понравиться "глобальному партнеру"...

В этой же линии и "укрепление собственной обороны" - от кого обороняется Германия? От проникновения на ее территорию российского газа?

В общем-то, конечно, это успех российской дипломатии - возрождение в Европе антироссийской коалиции во главе с Германией. Причем с участием в ней Польши и Украины.

 А.Б.



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