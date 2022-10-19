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Московский листок

В Винницкой области переименовали улицы Степана Бандеры и Галицкой армии

Опубликовано 19.10.2022 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
В Винницкой области переименовали улицы Степана Бандеры и Галицкой армии

В поселке городского типа Тывров Винницкой области Украины улицу Степана Бандеры переименовали в Логанскую. Улица Галицкой армии в этом же населенном пункте переименована в Казацкую.

Власти объяснили решение стремлением избавиться от топонимов, «связанных со страной-агрессором или историей Российской империи и СССР».

Стремление избавиться от собственной истории - дело не новое. Но для Украины история СССР - это ее собственная история, до СССР вообще не было никакого украинского государства, разве что административно-территориальная единица в составе Великого княжества Литовского.

Новые топонимы именно это и демонстрируют - не было ничего на Украине, кроме Запорожской сечи и чумаков, ездивших за солью в Крымское ханство.

Надо бы еще и Тараса Шевченко убрать из всех... Ведь тот был сугубо российский поэт и художник, и даже полжизни служил в российской армии очень далеко от Украины (Из 47 лет жизни Шевченко прожил на территории современной России 27 лет).

Почти все у Шевченко связано с Россией - его повести написаны по-русски, письма и дневники - тоже.

В апреле 1838 года в Аничковом дворце проходила лотерея, в качестве выигрыша в которой была картина Брюллова «В. А. Жуковский». Вырученные от проведения лотереи деньги пошли на выкуп крепостного Шевченко. Поэт писал в автобиографии, тоже по-русски:

"Сговорившись предварительно с моим помещиком, Жуковский просил Брюллова написать с него портрет, с целью разыграть его в частной лотерее. Великий Брюллов тотчас согласился, и портрет у него был готов. Жуковский, с помощью графа Виельгорского, устроил лотерею в 2500 рублей, и этой ценой была куплена моя свобода 22 апреля 1838 года".

Заметим, куплена в Петербурге, где он и жил, за вычетом службы в армии, где и помер.

Впрочем, австриец Степан Бандера тоже жил и умер совсем не на Украине. И ничего...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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111
Локи написал 19.10.2022 11:29
А.Б. надеюсь помнишь, что России никакой не существует ...
Это всего лишь медийный проект московских царей ...
А с другой стороны приятно осознавать что Бандера нанес ЧК-НКВД-КГБистам большевикам такой моральный ущерб, что уже не одно поколение обссыкается и обсирантся от воспоминаний о нем ...
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