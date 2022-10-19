Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Журналисты перешли в категорию врагов народа

Опубликовано 19.10.2022 в разделе комментариев 0

Здравствуйте, сначала без комментариев. - В Кремле анонсировали выступление Путина 27 октября

- Власти Херсона порекомендовали жителям покинуть город - Правительство обсуждает расформирование компании «Роснано» на фоне санкций - СПЧ ООН заявил о совершении ВСУ как минимум двух преступлений против российскиих пленных - Глава дипломатии ЕС Боррель извинился за сравнение окружающего Евросоюз мира с джунглями - «Единая Россия» не поддержала поправки об отсрочке мобилизации для многодетных отцов

А теперь подробно, сегодня много.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

1 Москва не видит смысла сохранять прежнее присутствие на Западе https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Германия выступает за продолжения военных действий на Украине https://forum-msk.org/material/news/1... 3 В Винницкой области переименовали улицы Степана Бандеры и Галицкой армии https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Журналисты перешли в категорию врагов народа https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Около 300 жителей дома, во дворе которого упал Су-34, уже вернулись в свои квартиры https://forum-msk.org/material/news/1...



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Испытываете ли вы счастье от вхождения в РФ новых территорий?:
Результаты
Интернет-ТВ
Журналисты перешли в категорию врагов народа
Журналисты перешли в категорию врагов народа
19.10.2022
"Русская армия началась с потешных полков - ими и заканчивается"
"Русская армия началась с потешных полков - ими и ...
17.10.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
На неделю забанен канал Социал ZA в YouTube (1)
Журналисты перешли в категорию врагов народа (0)
В Винницкой области переименовали улицы Степана Бандеры и Галицкой армии (2)
Германия выступает за продолжения военных действий на Украине (1)
Журналисты перешли в категорию врагов народа (1)
В разрушенный дом возвращаются жильцы... (0)
Москва не видит смысла сохранять прежнее присутствие на Западе (4)
Это не наш Мукагали! (1)
Только Красная Армия одолеет фашизм (3)
Северные потоки взорвали русские, это уже ясно (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss