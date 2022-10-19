На неделю забанен канал Социал ZA в YouTube

Только что нашему каналу Социал ZA было вынесено предупреждение за ролик "Полный Делягин N 45", вышедший 4 месяца назад - вот торкнуло... Материал удален, что там не понравилось, не сообщили пока. На неделю обзоров не будет, похоже... Как видим, западная цензура не уступает российской.

С началом спецоперации Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры забанил ФОРУМ.мск, причем не за что-то конкретное, а вообще, за нежелательный контент. В России теперь для такого дела не требуется судов и судебных решений.

Но как видим и с другой стороны не лучше.

Я не знаю, что конкретно не понравилось администрации YouTube в ролике депутата Делягина 4-х месячной давности, мне е сообщили (совсем как Генпрокуратура РФ), но и сам ролик удалили, чтоб я сам не мог догадаться и написать мотивированную апелляцию.

Судя по всему, с моим каналом работает какой-то профессиональный доносчик, который строчит жалобы на каждый мой ролик. То есть ролик проходит модерацию, висит, набирает посещения, а потом вдруг - раз! - и появляется сообщение об ограничении монетизации, той, которую YouTube сам снял вообще с началом санкций. Но тут я пишу апелляции, и ограничения через пару недель снимаются - вот и сегодня сняли целую пачку, но зато заблокировали канал. Люди работают, это видно!

Чтобы не терять зрителей, буду размещать ролики так же ежедневно на дружественных каналах, увы, не столь посещаемых, как Социал ZA. А также в Телеграме, Дзене и вообще где получится.

Предложения о помощи принимаются.

Анатолий Баранов