КЮМ как зеркало патриотического воспитания.

У нас любят говорить о патриотическом воспитании. Особенно политики залюбились вспоминать о необходимости оного в свете последних событий. Но, может, тем ребяткам, которые устойчиво ищут разлагающие пятые колонны и тлетворные ветры влияния, стоит больше смотреть в зеркало? А в какое? А в любое. А их много. Одним из таких зеркал, к примеру, является КЮМ.

Как мы многократно писали — «Детский морской Центр имени Петра Великого» (ранее назывался «Клуб Юных моряков, речников и полярников») был основан в 1957 году, при участии легендарного советского полярника, дважды Героя Советского Союза, И.Д. Папанина.

Подростки проходили в клубе основы судовождения, получали дополнительное профессиональное образование судовых механиков, судовых радистов, судовых электриков. Естественно, подростки изучали теорию и практику морского дела не только в кабинетах. У клуба была целая эскадра, переданных флотом теплоходов. Каждое лето воспитанники под руководством педагогов ходили на этих кораблях до Ленинграда, на Чёрное и Балтийское море, за границу. Ежегодно в клубе училось до 1 800 воспитанников. Более 60 тысяч курсантов закончили клуб, более 70% из них связали свою жизнь с флотом. В общем, с патриотическим воспитанием в клубе было всё нормально, не находите?

Только вот земля, на которой стоял КЮМ, была дорога, очень дорога. Как-никак КЮМ базировался в Москве, на Химкинском водохранилище. В 2013 году большие «патриотические» дяди, до этого расхищавшие другие куски советского наследия, обратили внимание на КЮМ. А дальше всё завертелось. И визит людей в дорогих костюмах, не скрывающих, что пришли для проектирования гостиницы с видом на воду, и подчинение КЮМа клубу «Патриот».

Сначала КЮМ лишили собственных кораблей. Некоторое время детям (видимо, чтобы слишком резкое свертывание работы не вызвало скандал) устраивали морскую практику на парусниках «Мир», «Седов» и «Крузенштерн», затем это тоже прекратилось. Остались только шлюпочные походы. Причём, последние выглядели следующим образом:

«Детей привезли на автобусах в фешенебельную гостиницу на берегу Клязьминского водохранилища, и они немного походили на двух приведенных туда шлюпках. Это шлюпочный поход? Настоящие шлюпочные походы проводит 109 школа, по реке Волге, с палатками и кострами, с настоящей романтикой, а не так, как ГБОУ ДПО «МЦПС» для отчета по Гос. заданию!» — цитирую по обращению капитана учебного судна «Беляков», ветерана труда, сотрудника «ДМЦ» с 34-летним стажем Бориса Геннадиевича Рассохина к Министру образования города Москвы А. Б. Молоткову.

«Преподаватели покатали на шлюпках жителей Москвы с детьми. А где обучение молодежи в морском духе? Но там были и VIP палатки с угощениями и шампанским!» (оттуда же).

Также курсантам вместо морской практики предложили киберспорт. Понятно, что детям было не очень интересно играть в клубе на компе (этим и дома можно заняться), а также смотреть на стенку палатки, в которой руководство клуба угощает своё начальство и прочих заинтересованных лиц всякими вкусностями. К настоящему времени курсантов в КЮМе почти не осталось. Понятно, что руководство данный результат не очень беспокоит.

«На общем собрании в августе, которое длилось всего 3 минуты, он (Кучушев М.Р., директор ГБОУ ДПО “Московский центр “Патриот.Спорт”) заявил, что с моряками ему не везёт и он будет развивать в Детском Морском Центре другие направления!» — из того же письма Рассохина.

Понятно, ведь другие направления не требуют выхода к акватории. Естественно, что большую часть педагогов либо плавсостава либо заставили уволиться, либо уволили.

«Кучушев М.Р. своим приказом сократил весь плавсостав, оставшихся последних 10 человек, и это при живых пока ещё учебных судах. Осталось два человека из плавсостава» (цитирую тут и в дальнейшем по тому же письму).

От самого Бориса Рассохина избавились 5 сентября 2022 года: «Придумали меня уволить по ст. 83 п.9, что у меня просрочен «Рабочий диплом капитана», в то время как «Рабочий диплом» бессрочный и он подтверждается раз в пять лет».

Были и другие причины, по которым увольнение предельно незаконно. Достаточно упомянуть, что Рассохин был уволен когда находился на больничном. И что Рассохин является членом избирательной комиссии «с правом решающего голоса».

Что же касается кораблей, то изначально в распоряжении КЮМа было:

САЙМА – морской пассажирский теплоход, подарен в 1982 году Министерством морского флота СССР.

ЛЕНИНГРАД – большой охотник за подводными лодками, подарен в 1960 году Военно-морским флотом СССР.

БЕЛЯКОВ – пассажирский теплоход класса «Чкалов», подарен в 1965 году Московским речным пароходством.

УК-5 – катер класса «Ярославец», приобретён в 1979 году за собственные средства клуба.

В итоге деятельности по развалу клуба — три клубных судна из четырёх («Ленинград», «Беляков», «УК-5») намертво «приросли» к судоремонтному заводу в Городце. Четвёртый («Сайма») встал на прикол в акватории клуба.

Отметим, что условия стоянки в Городце, мягко говоря, не способствовали сохранению кораблей в работоспособном виде.

«Теплоход (Беляков) был взломан, заварен и сброшен на воду. В ноябре 2021 года на учебные суда, находящиеся на территории ГСРМЗ (Городецкий судоремонтный завод) прибыла инвентаризационная комиссия и я, как материально-ответственное лицо, и комиссия увидели, что натворил ГСРМЗ своими противозаконными действиями. Корпус имел водотечность и в отсеках была забортная вода, двери взломаны и без замков! Я в присутствии комиссии и представителя ГСРМЗ заявил, что теплоход весной утонет, но меня не послушали.

В апреле 2022 года у/с «Беляков» затонул!»

Вскоре после затопления «Беляков» был поднят, но «Любой механик подтвердит, что в утопленных двигателях и механизмах осталось большое количество воды и удалить её можно только перебрав дизеля и механизмы».

После многочисленных жалоб обеспокоенных сотрудников, руководство КЮМа обратило внимание на данное обстоятельство, но заявлять заводу протест, требовать устранения ущерба, как то положено по закону, г. менеджеры от образования не стали. Просто отправили (уже осенью) на «Беляков» двух сотрудников, типа, вы беспокоились, вы и чините! Отметим, что механик на КЮМе ещё остался, так что двигатели эти двое перебрать смогут. А вот электрику уже нет. Потому как специалистов по электрооборудованию с КЮМа уже выжили всех. А электрооборудование на «Белякове» есть, причём, довольно дорогое. «На «Белякове» только один японский дизель-генератор (наработок всего 1000 часов) сейчас стоит более двух миллионов рублей».

30 мая 2022 года из Клуба Юных моряков, речников и полярников был выведен на тот же судоремонтный завод последний корабль - теплоход «Сайма». Отметим, что система снабжения «Саймы» заборной водой (для нужд охлаждения пожаротушения и т.д) не предусматривает холодные зимовки. Изначально теплоход строился для эксплуатации в незамерзающих морях. Если систему подачи воды зимой периодически не обогревать, лёд разорвёт трубы, и всё – это уже не чинится.

Формально завод обещал обогревать «Сайму» зимой. Неформально — представители завода во время встречи с экипажем, который привел «Сайму» заявили, что людей, знакомых с судами данного типа и способных наладить их правильный обогрев, у них нет, и что где найти таких людей — они не знают. После перегона «Саймы» её экипаж был уволен, так что в КЮМе таких людей сейчас тоже нет. В общем, можно смело ожидать уничтожения КЮМовского корабля, причём, в комплекте с небольшой экологической катастрофой в верховьях Волги (в случае ЧП на «Сайме» в воду попадёт достаточно приличное количество топлива и масла).

А ещё в настоящее время готовится к сдаче в металлолом учебная корабельная рубка. Раньше эта рубка стояла на ВДНХ, потом была учебным пособием для курсантов КЮМа, сейчас в ней оборудован склад вторсырья, а впереди — полное уничтожение.

Напоминаем, раньше в КЮМе проходили обучение до 1800 курсантов в год. Большинство из них после выпуска связывали свою жизнь с морем. Неплохо было с патриотическим воспитанием на данном участке работы, как вы думаете?

ПС. По чисто субъективному, авторскому мнению, если учесть, что даже сейчас, даже в наше особо тревожное время, когда патриотизм так востребован, процесс уничтожения КЮМа (да и не только КЮМа) нисколько не остановился, то напрашивается простой вывод. Наши власти хотя и вздыхают и даже взвывают на публику, что патриотизма у народа слишком мало, но на самом деле радуются этому обстоятельству. Ведь если в народе правильного патриотизма достаточно – он (народ) и начальство может любви к Родине поучить. Правильной любви к Родине. Благо, исторический опыт есть. И не только у нас в стране!