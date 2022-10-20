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Московский листок

Увидеть Каир и умереть

Опубликовано 20.10.2022 автором в разделе комментариев 0

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Увидеть Каир и умереть

В последние годы исключительно сильные киноработы на КМФМК присылает Египет - пять лет назад фильм патриарха египетского кино Магди Ахмеда Али «Наш проповедник» произвел буквально эффект разорвавшейся бомбы, опрокинув все зрительские стереотипы о жизни в стране пирамид и об исламе, - не случайно фильм запрещён к показу в большинстве исламских стран.

В этом году Магди Ахмед Али привёз в Казань очередной шедевр - «Это произошло на улице Талаата Харба, 2», эпическую фреску полувековой истории Египта глазами обитателей одной квартиры на улице Талаата Харба. Это одна из центральных улиц Каира, примыкающая к знаменитой площади Тахрир; можно сказать, что любой, живущий на этой улице, находится в эпицентре общественной и политической жизни египетской столицы, в самой гуще событий. 

Наблюдая за обитателями квартиры, сменяющими друг друга на протяжении полувека, можно погрузиться в атмосферу египетской жизни, бурных социальных перемен, увидеть характерные приметы времени. Четыре зарисовки, изображающие жителей Каира в 1968 году, в конце 1970-х, в начале нулевых годов нынешнего столетия и в 2012 постреволюционном году, замечательны именно атмосферностью, мастерским воссозданием духа эпохи. Сквозные персонажи всех четырех новелл – живущий в доме швейцар и его сын, мы наблюдаем за происходящим как бы их глазами. В первых трех историях автор фильма как бы из-за кулис наблюдает за героями, никак не обозначая своего присутствия. Но в четвертой новелле про 2012 год закамуфлировать авторскую позицию уже не удаётся. Режиссёра интересует не только реконструирование того или иного исторического времени - Магди Ахмед Али известен своими левыми взглядами и непримиримым отношением к ихванизму и братьям-мусульманам, совсем недавно на короткое время обретшим политическую власть в Египте, и последняя зарисовка - это обличающий политический памфлет, направленный против исламских клерикалов и ихванских политиканов. Первые три новеллы - тоже не совсем про частную жизнь людей в четырех стенах: фильм обильно начинён историческими экскурсами в египетскую историю, кадрами кинохроники, запечатлевшими ключевые события тех лет. Для нас, людей европоцентричных, 1968-й год ассоциируется прежде с парижской студенческой весной, и для многих будет сюрпризом то, что египетская молодежь в мае 1968-го уже отбушевала и отмитинговала, опередив своих французских сверстников. Конец же 70-х для прогрессивной египетской молодёжи был ознаменован солидарностью с бойцами палестинского сопротивления и сражающимися с израильским сионизмом ливанцами, и посещающие квартиру на Талаата Харба палестинцы и ливанцы показаны автором с особенной теплотой, - режиссёр не скрывает искренней симпатии к их борьбе.

 

Фильм «Это произошло на улице Талаата Харба, 2» получил на Казанском кинофестивале приз за лучшую режиссуру - второй по значимости приз кинофорума, хотя, на мой взгляд, был одним из трех главных претендентов на Гран-при.



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