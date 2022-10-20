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Московский листок

В защите нуждается не память Пушкина, а души тех, кто допустил святотатство

Опубликовано 20.10.2022 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
В защите нуждается не память Пушкина, а души тех, кто допустил святотатство

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

представителей российской общественности к деятелям культуры Украины

Надеемся, что среди вас остались те, кто, как и мы, уважают право человека говорить на родном языке и учить на нем своих детей, знать и чтить культуру предков. Такое право - завоевание современной цивилизации, и его наши народы отстояли в войне с германским нацизмом ценой миллионов жизней. И тем не менее мы видим, что это священное право попирается в такой европейской стране, как Украина.

На глазах всего мира искореняется русская речь, на которой говорит пол-Украины, выкорчевываются памятники русской культуры, что спровоцировало, кстати, антибандеровские выступления в Крыму и Донбассе и в конце концов привело к войне, а 11 октября 2022 года в центре Киева снесен установленный еще в 1899 году бюст одного из гениев человечества, великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Его не посмели тронуть даже гитлеровцы, когда оккупировали Киев во время Великой Отечественной войны, но осквернили и растерзали правящие ныне на Украине наследники гитлеровских пособников.

Напомним, что в годы войны СССР с гитлеровской Германией не уничтожались у нас памятники Гёте и Шиллера и не изымались их книги из библиотек, и продолжалось почитание немецких гениев Баха, Бетховена или Шуберта. И ныне в Российской Федерации, в которой проживают миллионы и миллионы этнических украинцев и их потомков, никому в голову не придет растерзать памятник Тарасу Шевченко, который стоит напротив Дома Правительства РФ у люксовой гостиницы «Украина».

В защите нуждается не память Пушкина, его величие непоколебимо, как и величие Шекспира или Гете, а души тех, кто допустил святотатство и не осмелился выступить с протестом. Разве не мучает их совесть?

Свершенное в Киеве схоже с расстрелом изваяний Будды в Бамиане (Афганистан) и античных храмов в Пальмире (Сирия). Чести и богатства эти преступления против мировой культуры не принесли никому, в том числе и тем, кто трусливо выглядывал изза занавесочки. Преступников никто не останавливал ни там тогда, ни в Украине ныне.

Видимо, следующий шаг - сожжение русских книг на украинских площадях. А в конце концов - и физический геноцид этнических русских, схожий с геноцидом 1994 года в Руанде, унесшим за несколько недель четверть населения этого африканского государства.

Человечество никак не избавляется от войн, в том числе от братоубийственных, гражданских. Не избавляется и от болезней, от пандемий. Но работники культуры в годину войны, как врачи в разгар эпидемии, призваны спасать культурноисторическое наследие всего человечества и каждого народа, и во всяком случае противодействовать вандалистским поползновениям.

Надеемся на понимание и солидарность.

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА, созданная участниками конкурса «Моя родословная»

rodmoy.ru.

Контактное лицо: ЛЮБИМЦЕВА Ирина Сергеевна.

E-mail:isidora2010@yandex.ru.

Подписи по алфавиту размещаются в Таблице:

 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EE3asQxaH4m-yf0MPLpYzLwekwnuuqAJg74zUP8Dzrg/edit#gid=0



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