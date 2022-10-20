Путин объявил о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях

Президент Путин, во время заседания Совета безопасности РФ, объявил о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, оно начнет действовать с 20 октября. В этих регионах, как рассказал президент, будут созданы штабы территориальной обороны.

Как заявил президент, в соответствующем указе предусмотрены несколько уровней реагирования на риски, возникающие в сфере безопасности.

Впервые в постсоветской истории в России объявили военное положение. В смежных субъектах — особый режим безопасности.

Такой правовой статус "упростит некоторые задачи военных". В первую очередь, это особый режим въезда — с досмотром любого транспорта. На дорогах — блокпосты. Военные, а также сотрудники правоохранительных органов теперь могут изымать транспорт для нужд обороны. То же касается и другой собственности.

Во время военного положения ограничиваются права и свободы граждан, деятельность организаций. На граждан и организации могут возлагать дополнительные обязанности. Например, трудовая обязанность, то есть выполнение "общественно полезного труда", за который может быть минимальная плата или вовсе никакой.

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Что-то все у нас сегодня частичное... Частичная мобилизация, частичное военное положение. Будем ждать частичную войну и частичный мир, а заодно частичные выборы и их частичную отмену.

Конституция РФ в статье 4 утверждает:

"1. Суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее территорию.

2. Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации".

То есть закон о военном положении тоже должен действовать на всей территории РФ. А то как-то нехорошо получается, в Воронеже мир и жвачка, а в Луганске уже военное положение, а в Ростове загадочный "особый режим".

Хотя у нас ведь все возможно. Например, ввести "частичную конституцию", когда одни статьи действуют, а другие нет.

Хотя у нас и так она вроде частичная...

А.Б.