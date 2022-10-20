Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

На неделю забанен канал Социал ZA в YouTube

Опубликовано 20.10.2022 в разделе комментариев 1

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Сегодня каналу Социал ZA было вынесено предупреждение за ролик, вышедший 4 месяца назад - вот торкнуло... Материал удален, что там не понравилось, не сообщили. На неделю обзоров не будет... Как видим, западная цензура не уступает российской.

На неделю забанен канал Социал ZA в YouTube

С началом спецоперации Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры забанил ФОРУМ.мск, причем не за что-то конкретное, а вообще, за нежелательный контент.

Но как видим и с другой стороны не лучше.

Я не знаю, что конкретно не понравилось администрации YouTube в ролике депутата Делягина, мне не сообщили (совсем как Генпрокуратура РФ), но и сам ролик удалили, чтоб я сам не мог догадаться и написать мотивированную апелляцию.

Судя по всему, с каналом Социал ZA работает какой-то профессиональный доносчик, который строчит жалобы на каждый мой ролик.

Чтобы не терять зрителей, буду размещать блоки "А что?" - новостей так же ежедневно на дружественных каналах. А также в Телеграме, Дзене и вообще где получится.

Предложения о помощи принимаются.

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
wooxorpnatub написал 20.10.2022 10:02
Функциональное теpмобeльe с влаговыводящей и теплообменной фунцией, обладает антибактериальными и гипоаллергенными свойствами. Очень удобное и качественное и цена супер ----- https://marketl.ink/vmotion
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какая цензура вам больше нравится?:
Результаты
Интернет-ТВ
Журналисты перешли в категорию врагов народа
Журналисты перешли в категорию врагов народа
19.10.2022
На неделю забанен канал Социал ZA в YouTube
На неделю забанен канал Социал ZA в YouTube
20.10.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
На неделю забанен канал Социал ZA в YouTube (1)
Путин объявил о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях (3)
КЮМ как зеркало патриотического воспитания. (1)
В защите нуждается не память Пушкина, а души тех, кто допустил святотатство (1)
Увидеть Каир и умереть (0)
На неделю забанен канал Социал ZA в YouTube (5)
Журналисты перешли в категорию врагов народа (0)
В Винницкой области переименовали улицы Степана Бандеры и Галицкой армии (2)
Германия выступает за продолжения военных действий на Украине (5)
Журналисты перешли в категорию врагов народа (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss