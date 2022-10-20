Сегодня каналу Социал ZA было вынесено предупреждение за ролик, вышедший 4 месяца назад - вот торкнуло... Материал удален, что там не понравилось, не сообщили. На неделю обзоров не будет... Как видим, западная цензура не уступает российской.

На неделю забанен канал Социал ZA в YouTube

С началом спецоперации Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры забанил ФОРУМ.мск, причем не за что-то конкретное, а вообще, за нежелательный контент.

Но как видим и с другой стороны не лучше.

Я не знаю, что конкретно не понравилось администрации YouTube в ролике депутата Делягина, мне не сообщили (совсем как Генпрокуратура РФ), но и сам ролик удалили, чтоб я сам не мог догадаться и написать мотивированную апелляцию.

Судя по всему, с каналом Социал ZA работает какой-то профессиональный доносчик, который строчит жалобы на каждый мой ролик.

Чтобы не терять зрителей, буду размещать блоки "А что?" - новостей так же ежедневно на дружественных каналах. А также в Телеграме, Дзене и вообще где получится.

Предложения о помощи принимаются.

А.Б.