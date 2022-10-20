Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Лисичанску

Это сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В общем, обычное дело с обеих сторон, только армия РФ использует отечественное оружие, а ВСУ - импортное.

Интересно, а отслеживают ли поставщики вооружений на Украине методы и характер его применения?

По сути, Украина с помощью американского РСЗО уничтожает собственный город, населенный, как следует полагать, украинцами. Имеет право?

Российские войска наносят удары вообще по всей территории Украины, но своими ракетами, никто их не поощряет делать это, поставляя артиллерийские системы.

Своя артиллерия на Украине давно закончилась, все оружие импортное. Соответственно, все топливо для конфликта поставляет Запад.

Нескромный вопрос - хорошо ли это?

Россия тоже поставляла вооружение для ДНР и ЛНР. Но что-то не слышно было 8 лет об обстрелах народной милицией городов за линией разграничения. Обстреливали только Донецк, Горловку, Стаханов и так далее.

Сейчас вот уничтожают занятый российскими войсками Лисичанск. Освобождают. Кого? Ну, наверно, тех, кто уцелеет случайно...

А.Б.