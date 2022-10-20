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Московский листок

Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Лисичанску

Опубликовано 20.10.2022 в разделе комментариев 3

украина европа война киев
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Лисичанску

Это сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В общем, обычное дело с обеих сторон, только армия РФ использует отечественное оружие, а ВСУ - импортное.

Интересно, а отслеживают ли поставщики вооружений на Украине методы и характер его применения?

По сути, Украина с помощью американского РСЗО уничтожает собственный город, населенный, как следует полагать, украинцами. Имеет право?

Российские войска наносят удары вообще по всей территории Украины, но своими ракетами, никто их не поощряет делать это, поставляя артиллерийские системы.

Своя артиллерия на Украине давно закончилась, все оружие импортное. Соответственно, все топливо для конфликта поставляет Запад.

Нескромный вопрос - хорошо ли это?

Россия тоже поставляла вооружение для ДНР и ЛНР. Но что-то не слышно было 8 лет об обстрелах народной милицией городов за линией разграничения. Обстреливали только Донецк, Горловку, Стаханов и так далее.

Сейчас вот уничтожают занятый российскими войсками Лисичанск. Освобождают. Кого? Ну, наверно, тех, кто уцелеет случайно...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
+мвд+ написал 20.10.2022 13:14
а что может потешная армия. все все видят и смеются...
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(без названия)
упрямый написал 20.10.2022 12:52
8 лет российские войска и коллаборационисты планомерно обстреливают всех и обвиняют украинцев.
В это уже давно никто не верит.
А россиян считают банальными убийцами.
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(без названия)
недовольный написал 20.10.2022 12:05
Операция в Луганской области.
Военные некоторое время выслеживали российскую колонну из 5 машин с помощью беспилотника Magyla-3, подаренного литовцами.
Когда россияне достигли пункта назначения и спрятали технику в лесополосе, был нанесен удар. Уже с первой ракеты цель была поражена. Остальные удары также нанесли с высочайшей точностью.
Видео этого события есть в Телеграм.
Обратите внимания что здесь даже близко нет того о чем так пылко рассказывает А.Б.
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