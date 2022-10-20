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Московский листок

Выпорют ли Токаева в Жмеринке?

Опубликовано 20.10.2022 в разделе комментариев 1

казахстан назарбаев токаев
Выпорют ли Токаева в Жмеринке?

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попал в базу украинского сайта «Миротворец».

Вообще-то это произошло давно, но только сейчас обратили внимание.

В карточке приводятся слова Токаева в интервью Deutsche Welle (признана в России СМИ-иноагентом) 2019 г. Тогда президент Казахстана заявил, что власти республики «не называют то, что произошло в Крыму, аннексией». Он также указал на доверительные отношения с Россией и отметил веру в «мудрость, порядочность российского руководства».

В общем, пострадал за веру...

Впрочем, "Миротворец" не является официальной структурой, и если Токаев надумает съездить в Киев или Жмеринку, то его, скорее всего, не арестуют. Но могут примотать скотчем к столбу и надрать задницу.

Это свободная страна, что захотят, то и сделают.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
+мвд+ написал 20.10.2022 13:18
это счас он президент а раньше он бюсты нурсултану ставил
а примотать его и местные могут. тем более сейчас когда там будет заваруха
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