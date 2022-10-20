Выпорют ли Токаева в Жмеринке?

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попал в базу украинского сайта «Миротворец».

Вообще-то это произошло давно, но только сейчас обратили внимание.

В карточке приводятся слова Токаева в интервью Deutsche Welle (признана в России СМИ-иноагентом) 2019 г. Тогда президент Казахстана заявил, что власти республики «не называют то, что произошло в Крыму, аннексией». Он также указал на доверительные отношения с Россией и отметил веру в «мудрость, порядочность российского руководства».

В общем, пострадал за веру...

Впрочем, "Миротворец" не является официальной структурой, и если Токаев надумает съездить в Киев или Жмеринку, то его, скорее всего, не арестуют. Но могут примотать скотчем к столбу и надрать задницу.

Это свободная страна, что захотят, то и сделают.

А.Б.