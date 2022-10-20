Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попал в базу "Миротвореца"

Новости от "запрещенного" ФОРУМ.мск

В этом выпуске:

1 Путин объявил о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях 2 Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Лисичанску 3 Минфин Японии сообщил о росте экспорта медизделий в Россию за полгода на 258,6 процента 4 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попал в базу украинского сайта «Миротворец» 5 Ссаная история - двух украинок выгнали из ресторана в Париже, поскольку они воспользовались туалетом, но так и не сделали заказ 6 Выставка членов

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