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Московский листок

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попал в базу "Миротвореца"

Опубликовано 20.10.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости
Новости от "запрещенного" ФОРУМ.мск
 
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попал в базу "Миротвореца"
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