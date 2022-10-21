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Московский листок

А вот и Гран-При!

Опубликовано 21.10.2022 автором в разделе комментариев 0

кино москва митина
А вот и Гран-При!

Главная награда - Гран-при Казанского Международного Фестиваля Мусульманского Кино досталась камерной, лиричной и глубоко философской картине иранки Нахид Хассанзаде «Тихая слава». Награда вполне заслуженная: начать с того, что в теократическом государстве снимать фильмы о людях сомневающихся и разуверившихся - уже, безусловно, поступок. С другой стороны, меняется и сама Исламская Республика Иран - ещё каких-нибудь двадцать лет назад такое кино просто не прошло бы сито цензуры Министерства культуры и исламской ориентации, но сегодня подобная рефлексия уже не является чем-то крамольным. 

Главная героиня, 35-летняя Рохан (за эту роль меланхоличная красавица Джила Шахи была названа фестивальным жюри лучшей актрисой полнометражного художественного фильма) соглашается переехать из Тегерана в деревню и выйти замуж за деревенского учителя - старика, на которого сельская община возложила обязанность присматривать за храмом, обладающим, как считают сельчане, целительной силой.

В храмовом святилище люди ищут исцеления и не находят - старик Махи и его молодая жена Рохан подвергают сомнению сакральность храма: «Для нас главное - внутренняя вера, а храм - просто груда кирпичей». Ухаживая за смертельно больным ребёнком, которого тёмная полуграмотная мать держит в мрачном святилище, вместо того, чтобы везти мальчика к врачу, Рохан всё больше теряет веру, а смерть малыша окончательно ставит точку в её сомнениях - раз Всевышний, милостивый и милосердный не помог страдальцу и допустил такую несправедливость, значит, и уповать на него не стоит.

Однако высказывать любое сомнение в глухой деревне, населённой тёмными, полуграмотными людьми, которых держат в узде сельские старосты, крайне тяжело.

Филигранная роль Джилы Шахи не зря была отмечена высокой наградой - она почти без слов, количество произнесённых героиней фраз можно пересчитать по пальцам, актриса играет в основном мимикой и огромными печальными карими глазами. Расставание с верой - для иранского кинематографа тема крайне непростая, и такое философское осмысление, безусловно, делает картину незаурядной.



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