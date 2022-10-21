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Московский листок

Не успели мы выучить, как зовут новую британскую премьершу

Опубликовано 21.10.2022 в разделе комментариев 0

украина британия
Не успели мы выучить, как зовут новую британскую премьершу

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, отработав на посту 45 дней, ушла в отставку из-за провалов в экономической политике. Ее срок в должности главы правительства стал самым коротким за всю историю Соединенного Королевства.

Под давлением однопартийцев, оппозиции и катастрофически низких рейтингов Лиз Трасс, 6 сентября назначенная главой правительства еще королевой Елизаветой II, в четверг была вынуждена подать в отставку.  

До Трасс рекорд принадлежал другому консерватору — Джорджу Каннингу, который пробыл в кресле премьера 119 дней и лишился его лишь потому, что умер 8 августа 1827 года.

32% членов Консервативной партии хотели видеть преемником нынешней главы кабинета ее предшественника Бориса Джонсона. На втором месте идет экс-кандидат в премьеры Риши Сунак.

В целом же Британия переживает эпоху коротких премьерств, и каждый новый глава правительства выглядит безумнее предыдущего. Ни Уинстона Черчилля, ни Маргарет Тэтчер на горизонте не просматривается.

А.Б.



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