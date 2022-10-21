Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

К 100-летию теории академика Опарина американцы установили, как появилась жизнь на пляже

Опубликовано 21.10.2022 в разделе комментариев 0

наука ученые
К 100-летию теории академика Опарина американцы установили, как появилась жизнь на пляже

Американские химики установили, что пептидные связи — основа белков — не могут образовываться в водной среде. Легче всего сложные органические соединения формируются на границе между водой и воздухом — например, в морских брызгах.

Есть две основные теории возникновения жизни на Земле. Первая — абиогенная. Суть в том, что сложные органические соединения образовались из неорганических веществ непосредственно на нашей планете в результате пребиотических реакций.

Впервые это предположение высказал в 1922-м российский биолог Александр Опарин с теорией коацерватов. А в середине 1950-х американские биохимики Стэнли Миллер и Гарольд Юри подтвердили гипотезу экспериментально, получив аминокислоты из простейших соединений — таких как вода, аммиак, угарный газ и метан. Для этого в лаборатории воссоздавали условия ранней Земли: нагревали "первичный бульон" до кипения, пропускали пар через колбу, в которую вставлены электроды, а затем охлаждали.

Вторая теория называется "панспермия". Ее сторонники утверждают, что жизнь пришла из космоса.

Вопрос появления на Земле основных пребиотических молекул — аминокислот — решается легко. Сложности возникают дальше. Довольно трудно объяснить, как образуются сложные биополимеры, составляющие основу всего живого, — белки и нуклеиновые кислоты.

Образование пептидных связей — одна из важнейших биохимических реакций. В организме она катализируется ферментами.

Основная сложность заключается в том, что в водной среде, где, как традиционно считается, зародилась жизнь, дегидратация возможна лишь при участии органических ферментов, которых на пребиотической стадии быть не могло.

При этом для поддержания любых форм жизни необходима вода. Получается замкнутый круг.

Свой вариант решения "водного парадокса" предложили американские ученые из Университета Пердью.

Исследователи выяснили, что преобразование аминокислот в пептиды в микрокаплях идет на несколько порядков быстрее, чем в традиционных растворах. За счет этого отпадает необходимость в катализаторах, сложных органических ингредиентах или дополнительном воздействии в виде излучения или электрических разрядов.

Авторы полагают, что и в прошлом наиболее благоприятные условия для термодинамически выгодного синтеза пептидов возникали на границе раздела водной и воздушной сред — например, на поверхности микроскопических капель, создаваемых морскими волнами.

"Атмосферные аэрозоли или морские брызги могли обеспечить уникальную и широко распространенную среду для преодоления энергетического препятствия, вызванного конденсацией и полимеризацией биомолекул в воде", — сказано в статье.

В общем, блестяще! И понятно, почему нас так тянет на море, так сказать, в первичную среду...

Остается один вопрос - на хрена мне это все знать?

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какая цензура вам больше нравится?:
Результаты
Интернет-ТВ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попал в базу "Миротвореца"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попал в б...
20.10.2022
На неделю забанен канал Социал ZA в YouTube
На неделю забанен канал Социал ZA в YouTube
20.10.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
СБУ объявила в розыск Лукашенко (1)
Власть обсуждает сдачу Херсона (1)
Омбудсмен Москалькова осудила задержание в Италии и Германии "золотой молодежи" (0)
К 100-летию теории академика Опарина американцы установили, как появилась жизнь на пляже (0)
Не успели мы выучить, как зовут новую британскую премьершу (5)
А вот и Гран-При! (1)
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попал в базу "Миротвореца" (0)
Выставка членов (1)
Ссаный бизнес (4)
Выпорют ли Токаева в Жмеринке? (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss