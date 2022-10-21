Омбудсмен Москалькова осудила задержание в Италии и Германии "золотой молодежи"

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала задержание пяти россиян в Италии и Германии по запросу США политизированным решением, нарушением прав человека и призвала международные сообщества дать объективную оценку ситуации.

Ранее американское министерство юстиции сообщило, что США предъявили пяти гражданам России, включая сына главы Красноярского края Александра Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег.

Чтобы не повторяться, повторю свой ночной комментарий для "Свободной прессы".

Сыну губернатора в такое время пристойней жить все же на родине. Он может даже и не одобрять спецоперацию - сын за отца не ответчик, но полагаю, он там не тарелки моет в Макдональдсе? Хорошо он там живет, а это непристойно. Но если ты живешь на Западе - соблюдай тамошние законы, в том числе и санкции, направленные против твоей страны. Я про пордочность не говорю, только про закон.

Это урок для всех, но его навряд ли усвоят. Насосать здесь и умотать на Запад - это смысл жизни целого слоя в России. Если бы Путин сам не принадлежал к этому слою, он бы их давно разогнал. Но ведь он именно с ними и работает.

Чтобы это прекратить, должен смениться целый правящий класс. Класс олигархов и повязанного с ними высшего чиновничества. Но пока признаков классовой революции я не вижу, и Минюст США нам ее не сделает.



