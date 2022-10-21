Власть обсуждает сдачу Херсона

Депутат Государственной Думы, генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев считает, что вооруженные силы России сдадут занятые на херсонском направлении фронта территории только в случае реальной угрозы массовых потерь.

Ссылаясь на командующего объединенной группировкой Суровикина, депутат сказал: "Если для нас будет угроза массовых потерь, то, наверное, держать эти рубежи мы до упора не будем и 28 панфиловцев изображать тоже не будем, хотя их подвиг мы помним до сих пор".

Но вообще-то панфиловцы обороняли подступы к Москве, столице и символу России, а Херсон стал российским городом буквально вчера и при известных обстоятельствах. Навряд ли кто-то сейчас скажет: "Велика Россия, а отступать некуда, позади Херсон".

Однако сдавать город, население которого обязательно подвергнется репрессиям за сотрудничество с российской властью, и репрессии эти будут бесчеловечными, тоже как-то нехорошо. Вчера на переправе под обстрелом ВСУ уже погибло 4 человека, в том числе дети. Сообщили о гибели двух сотрудников телерадиокомпании Херсонской области «Таврия» в результате ракетного обстрела... Не очень много радости принесли мы в Херсон... Но хотели как лучше.

А.Б.