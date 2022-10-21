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Московский листок

Власть обсуждает сдачу Херсона

Опубликовано 21.10.2022 в разделе комментариев 1

украина война киев
Власть обсуждает сдачу Херсона

Депутат Государственной Думы, генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев считает, что вооруженные силы России сдадут занятые на херсонском направлении фронта территории только в случае реальной угрозы массовых потерь.

Ссылаясь на командующего объединенной группировкой Суровикина, депутат сказал: "Если для нас будет угроза массовых потерь, то, наверное, держать эти рубежи мы до упора не будем и 28 панфиловцев изображать тоже не будем, хотя их подвиг мы помним до сих пор".

Но вообще-то панфиловцы обороняли подступы к Москве, столице и символу России, а Херсон стал российским городом буквально вчера и при известных обстоятельствах. Навряд ли кто-то сейчас скажет: "Велика Россия, а отступать некуда, позади Херсон".

Однако сдавать город, население которого обязательно подвергнется репрессиям за сотрудничество с российской властью, и репрессии эти будут бесчеловечными, тоже как-то нехорошо. Вчера на переправе под обстрелом ВСУ уже погибло 4 человека, в том числе дети. Сообщили о гибели двух сотрудников телерадиокомпании Херсонской области «Таврия» в результате ракетного обстрела... Не очень много радости принесли мы в Херсон... Но хотели как лучше.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Мэл написал 21.10.2022 12:16
Может за Уралом очередной российский олигофрен почмтает твои сопли о бесчеловечных репресиях м прослезится ...
В Украине уже не дождутся когда ваши твари оккупанты уйдут или когда их убьют ...
В каждом городе где появляются россияне оборудуются пыточные ...
Может пора вас россиян пропускать по вашему примеру через эти точки ...
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