Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

СБУ объявила в розыск Лукашенко

Опубликовано 21.10.2022 в разделе комментариев 3

белоруссия война лукашенко
СБУ объявила в розыск Лукашенко

Служба безопасности Украины объявила в розыск президента Белоруссии Александра Лукашенко, информация об этом появилась на официальном сайте МВД Украины.

Ну что ж, мне известно местонахождение разыскиваемого Лукашенко. За серьезное вознаграждение я готов сообщить СБУ его местонахождение, чтобы наряд украинской полиции мог арестовать подозреваемого либо по месту работы в Минске, либо на даче в Вискулях.

А вот если объявят в розыск Путина, помочь не смогу - мне, как и подавляющему большинству россиян, не известно, где он скрывается... Некоторые, чьих взглядов я категорически не разделяю, считают что его и вовсе нет, Путина. А вместо него на публике появляются либо актеры, либо компьютерная симуляция.

Вот до какой степени дошла пещерная русофобия. Но я верю, Путин есть! И его тоже можно объявить в розыск.

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Что тябе снится, баржа "Московья", вспоротым брюхом елозя по дну?
ракетный крейсер ВМФ РФ написал 21.10.2022 12:22
Придурковатый извращенец, молотящий под подающего надежды ученого, Мух Дрозофиллович Лунь-Катынский эффектно доказал, что Окурка и Бледной моли давно нет в живых, а его роль выполняет голограмма управляемая жидомассонами.
Ответить
(без названия)
Мэл написал 21.10.2022 12:22
Не тупи...
Этот приговор всего лишь ступенька к Гааге...
Лукашенко нелегитимный президент, поэтому к нему можно применять всю систему ...
Путин пока считается легитимным поэтому пока работает иммунитет ...
Ответить
Что тябе снится, баржа "Московья", вспоротым брюхом елозя по дну?
ракетный крейсер ВМФ РФ написал 21.10.2022 12:21
Придурковатый извращенец, молотящий под подающего надежды ученого, Мух Дрозофиллович Лунь-Катынский эффектно доказал, что Окурка и Бледной моли давно нет в живых, а его роль выполняет голограмма управляемая жидомассонами.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какая цензура вам больше нравится?:
Результаты
Интернет-ТВ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попал в базу "Миротвореца"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попал в б...
20.10.2022
На неделю забанен канал Социал ZA в YouTube
На неделю забанен канал Социал ZA в YouTube
20.10.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
СБУ объявила в розыск Лукашенко (1)
Власть обсуждает сдачу Херсона (1)
Омбудсмен Москалькова осудила задержание в Италии и Германии "золотой молодежи" (0)
К 100-летию теории академика Опарина американцы установили, как появилась жизнь на пляже (0)
Не успели мы выучить, как зовут новую британскую премьершу (5)
А вот и Гран-При! (1)
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попал в базу "Миротвореца" (0)
Выставка членов (1)
Ссаный бизнес (4)
Выпорют ли Токаева в Жмеринке? (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss