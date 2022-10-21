СБУ объявила в розыск Лукашенко

Служба безопасности Украины объявила в розыск президента Белоруссии Александра Лукашенко, информация об этом появилась на официальном сайте МВД Украины.

Ну что ж, мне известно местонахождение разыскиваемого Лукашенко. За серьезное вознаграждение я готов сообщить СБУ его местонахождение, чтобы наряд украинской полиции мог арестовать подозреваемого либо по месту работы в Минске, либо на даче в Вискулях.

А вот если объявят в розыск Путина, помочь не смогу - мне, как и подавляющему большинству россиян, не известно, где он скрывается... Некоторые, чьих взглядов я категорически не разделяю, считают что его и вовсе нет, Путина. А вместо него на публике появляются либо актеры, либо компьютерная симуляция.

Вот до какой степени дошла пещерная русофобия. Но я верю, Путин есть! И его тоже можно объявить в розыск.

А.Б.