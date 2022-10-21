Власть обсуждает сдачу Херсона #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Новости от "запрещенного" ФОРУМ.мск В этом выпуске: 1 Не успели мы выучить, как зовут новую британскую премьершу… 2 Власть обсуждает сдачу Херсона 3 СБУ объявила в розыск Лукашенко 4 Омбудсмен Москалькова осудила задержание в Италии и Германии "золотой молодежи" 5 Американцы установили, как появилась жизнь на пляже ********************************************************************** ФОРУМ.мск заблокирован в России, как и множество других независимых СМИ. Но ваша поддержка позволяет нам продолжать работу. Хотите помочь? Это здесь: https://sobe.ru/na/e262N0H6c0m1 #главныеновости #новостидня #последниеновости #форуммск #forummsk Читайте нас на ФОРУМ.мск https://forum-msk.org Подписывайтесь на Дзен ФОРУМ.мск https://zen.yandex.ru/forum_msk



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