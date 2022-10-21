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Московский листок

Власть обсуждает сдачу Херсона

Опубликовано 21.10.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Новости от "запрещенного" ФОРУМ.мск

В этом выпуске:

1 Не успели мы выучить, как зовут новую британскую премьершу…

2 Власть обсуждает сдачу Херсона

3 СБУ объявила в розыск Лукашенко

4 Омбудсмен Москалькова осудила задержание в Италии и Германии "золотой молодежи"

5 Американцы установили, как появилась жизнь на пляже

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Власть обсуждает сдачу Херсона (1)
Омбудсмен Москалькова осудила задержание в Италии и Германии "золотой молодежи" (1)
К 100-летию теории академика Опарина американцы установили, как появилась жизнь на пляже (0)
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