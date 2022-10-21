Новости от "запрещенного" ФОРУМ.мск
В этом выпуске:
1 Не успели мы выучить, как зовут новую британскую премьершу…
2 Власть обсуждает сдачу Херсона
3 СБУ объявила в розыск Лукашенко
4 Омбудсмен Москалькова осудила задержание в Италии и Германии "золотой молодежи"
5 Американцы установили, как появилась жизнь на пляже
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