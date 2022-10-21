Ссаный бизнес

Двух украинок выгнали из ресторана Cosy Montparnasse в Париже, поскольку они воспользовались туалетом, однако так и не сделали заказ.

https://forum-msk.org/material/news/18077605.html

Ранее заместитель мэра французской столицы Жан-Люк Ромеро-Мишель опубликовал видео, на котором работник ресторана выгнал двух украинок из ресторана "Cosy Montparnasse" после словесного конфликта, сказав им вслед: "Да здравствует Путин! Пока".

По его словам, к женщинам несколько раз подходила официантка после того, как они сходили в уборную, однако посетительницы так ничего не заказали, при том, что сначала они согласились на условия пользования туалета. Во время словесного конфликта с участием менеджера одна из них достала телефон и начала писать плохой отзыв в мобильном приложении.

"Мне все равно, украинки они или нет, мы всех принимаем. Они просто не хотели ничего заказывать, да еще и заставили персонал тратить на них время, когда зал был полон клиентов", — отметил сотрудник ресторана.

Вот и вся политика.

Во всех нормальных столицах, и вообще нормальных городах городские власти принимают специальное обременение для общепита - - сортир общественный, пользоваться им могут все.

Но только не в Париже - прежде, чем отлить, возьми еще чашку кофе... А вице-мэр этого обоссанного по всем углам города - потому что общественных туалетов катастрофически не хватает - еще и снимает видео, как реализуется в городе право граждан на свободное отправление естественных потребностей!

Этот сюжет бродит из фильма в фильм семидесятых, сейчас уже просто надоело.

Ясно, что "Да здравствует Путин!" было сказано не от любви к российскому диктатору, а просто в сердцах. Если бы это были еврейки, возможно, он сказал бы "хайльгитлер", впрочем, за это во Франции можно и срок схлопотать. За Путина пока нет.