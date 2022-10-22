Мэрия поможет или пошлет на три буквы?

20 октября 2022 года авиастроители, работники завода «Салют», жители дома по проспекту Будённого 16 к. 1, коллективно навестили мэрию Москвы. Поддержать протестующих пришли московские коммунисты (ОКП, Рабочий компас, Трудовая Россия, РКРП, ЛКСМ РФ), помощник депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфёнова - Илья Киселёв.

Напоминаем, когда-то ценных специалистов для военного завода «Салют» собирали по всей стране. Обещали дать жильё за работу на заводе, выпускающем двигатели для реактивных истребителей. Потом, в 2015-м, им сказали — а не пошли бы вы вон. Люди вон не пошли, после серии акций протеста их перестали пытаться выкинуть (на тот момент), но они зависли без статуса, а значит, в любую минуту попытки выселения могли быть возобновлены.

Летом 2021-го после коллективного визита в приёмную «Единой России» у них начали собирать документы на оформление получения финансово-лицевых счетов. Но выборы кончились, популизм тоже:

«ДГИ отказывается с нами заключать соцнайм, ссылаясь на отсутствие финансово-лицевых счетов, они отвечают, чтобы мы обращались в МФЦ. МФЦ отказывает в выдаче финансово-лицевых счетов, ссылаясь на отсутствие у нас договора социального найма», - так описывали люди свою ситуацию на тот момент.

В настоящее же время (октябрь 2022 г.) им оперативно были отправлены письма с требованием выселиться, а затем и вызовы в суд (1-е предварительные слушания намечены на 31 октября).

«Мы все работники предприятия, которое выполняет гособоронзаказ. Наш дом был в составе федеральной собственности, потом наш дом передали в Департамент городского имущества. И спустя шесть лет после передачи, нас вызывают в суд, чтобы выселить», – описывают работники свою ситуацию на настоящий момент.

«… Я являюсь работником завода Салют – это оборонное машиностроение. Работаю с 2002 года, то есть, 20 лет жизни отдал и сейчас меня вызывают в суды пытаются выселить!

…В прошлом году обещали проблему решить. Сотрудники ДГИ сказали - подавайте документы, мы будем рассматривать. Мы подали документы, в итоге только некоторым - пенсионерам, инвалидам, участникам ликвидации Чернобыльской АЭС, людям с несовершеннолетними детьми предложили заключить найм, причём, не социальный, а краткосрочный!

…ДГИ приватизировал этот дом, приватизировали квартиры, в которых живут люди, мы, как крепостные к жилью прилагаемся. Можно приватизировать дом с клопами, дом с тараканами, а тут чиновники приватизировали дом с людьми!

… В эту неделю по приказу руководства — шестидневная рабочая неделя. Чтобы выполнять гособоронзаказ. Вместо того, чтобы думать о работе, нам нужно думать, чтобы не оказаться на улице, потому что другого жилья у нас нет!

…Я выполняю работу по трём профессиям — токарь, шлифовщик, полировщик. Выхожу на работу по любому звонку. Выходных не бывает, а сейчас — выселение. Вот отвлекаться будем от оборонных работ и ходить обивать пороги эти!

…Мне непонятно, почему чиновники, которые живут за наш счёт, вместо того, чтобы решать наши вопросы, ведут себя, как помещики!»

В приёмную людей пропустили не всех, только маленькую делегацию. Выслушали. И даже соизволили предложить собрать документы и сдать в Мэрию (в очередной раз).

Но всё равно сказали, что без суда не обойдется. Спрашивается, зачем собирать документы? Всё-таки, это какое-то предложение помочь или посыл на три буквы?… Но такой, чтобы они пошли туда, предварительно серьёзно уставши.

Напоминаем, у этих людей с проспекта Будённого 16, есть чем и так заняться, помимо срочного поиска крыши над головой. Они — авиастроители. По 6 дней в неделю, иногда и по 16 часов в день они выполняют оборонный заказ.