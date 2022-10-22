Опровержение ценою в жизнь

Хоть Гран-при и достался Ирану, мой безусловный фаворит 18-го КМФМК - шри-ланкийская драма «Газета», снятая творческим тандемом Сарата Коталавалы и Кумары Тхиримадуры. Первый из них - актер, режиссер, продюсер, сценарист, второй - известный и востребованный на Шри-Ланке актёр с журналистским прошлым, пять раз становившийся обладателем призов в номинации «Лучший актёр второго плана».

Примечательно, что в этом году и на Московском Международном Кинофестивале безусловно лучшей конкурсной картиной мне показалась ланкийская работа («Мария. Ангел океана», реж. Аруна Джаявардена). Вступившая сегодня в полосу затяжного тотального кризиса и революционных потрясений, Шри-Ланка ухитряется регулярно рождать кинематографические шедевры.

Гражданская война между сингалами и тамилами на Ланке несколько лет как закончилась, тем не менее она ещё долго будет определять судьбу острова, довлеть над жизнью каждого простого ланкийца.

Сюжет фильма основан на реальной истории. Герой, деревенский житель Гуна, заворачивая рыбу в обрывок газеты, обнаруживает заголовок, в котором его родной брат, обвинённый когда-то в подрыве армейского грузовика и гибели солдат, объявляется невиновным, - следствие установило истинного террориста. Собственно, Гуна и его семья уже давно и так несправедливо наказаны жизнью - односельчане переломали ему ноги и изгнали из деревни. Чтобы убедить односельчан в непричастности семьи к террористическим атакам, Гуна с единственным другом Лувисом отправляется в Коломбо - добиваться, чтобы ежедневные газеты опубликовали опровержение крупными буквами, на первых страницах. «Газета» - жанрово чистый трагифарс: злоключения двух простых селян в большом капиталистическом городе, где человек человеку волк, а «немытую деревенщину» нигде не ждут (Социалистическая Республика Шри-Ланка, конечно, пока совсем не такая уж социалистическая), поднимаются на уровень высокой трагедии, а с другой стороны, автор наблюдает за своими героями с добрым юмором, свойственным комедии положений. Безразличие сильных мира сего к людским проблемам, равнодушие владельцев газет, формирующих повестку дня, беспомощность маленького человека перед продажными масс-медиа - всего этого героям доведётся хлебнуть полной ложкой. Поход героев по редакциям - одновременно и сложнейший квест, и девять кругов ада, но терпенье и труд всё перетрут - в итоге долгожданное опровержение в тиражном ежедневнике выходит, но показать его пожилой матери, чтобы та умерла, не мучаясь комплексом вины, герою не суждено - он гибнет от случайной пули во время уличной разборки наркоторговцев.

Блестящий актёрский дуэт Коталавалы и Тхиримадуры, сыгравших главные роли (они же авторы сценария, который сам по себе достоин высших наград) был удостоен приза КМФМК в номинации «Лучший актер полнометражного игрового фильма».