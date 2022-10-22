Когда уже завозят ядерное оружие, МАГАТЭ не требуется

США фактически заблокировали участие России в конференции МАГАТЭ в Вашингтоне, заявила госкорпорация "Росатом". Международная министерская конференция агентства "Атомная энергетика в XXI веке" должна пройти 26-28 октября.

"Запросы на получение виз в США для членов делегации были заблаговременно переданы в установленном порядке. По состоянию на сегодняшний день ни один из членов российской делегации американскую визу не получил", — сообщила компания.

В соответствии с соглашением между агентством и страной, принимающей мероприятие под его эгидой, государство обязано обеспечить представителям стран — членов МАГАТЭ возможность принять в нем участие, напомнили в "Росатоме".

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Это, собственно, дежурная неприятность. Начиная с ООН, все важнейшие международные организации базируются в США. И Америка может регулировать состав на мероприятиях этих организаций через визовый режим.

Я далеко не сторонник правительства Путина, но почему участие правительства моей страны, другого в наличии не имеется, регулирует Государственный департамент США?

Можно бы и наплевать, но вот именно сейчас МАГАТЭ решает вопрос с судьбой Запорожской АЭС, и это непосредственно касается России.

Вполне возможно не признавать ни принадлежности ЗАЭС Росфедерации, ни принадлежности всей этой территории тому же субъекту, но касательсво к судьбе атомной станции, оказавшейся в зоне боевых столкновений отрицать невозможно. Казалось бы, высказали бы свое "Фи!" непосредственно и в глаза...

Вот Гутьерреш с Путиным встречался, его допустили куда он только хотел вместе с комиссией МАГАТЭ, что-то они там с глазу на глаз порешали...

Но нет, этот вопрос в рамках МАГАТЭ России не касается, так в Вашингтоне решили.

Ну а представим себе, что Россия выйдет из МАГАТЭ? Вот имея второй в мире (если вообще не первый) ядерный потенциал - и выйдет. Останется ли какой-либо смысл тогда в существовании всей организации?

Или в этом и есть сверхзадача - ну какая еще МАГАТЭ в преддверии ядерной войны?

А.Б.