Минюст внес экс-депутата Илью Пономарева в список физлиц-иноагентов

Минюст признал бывшего депутата Государственной Думы Илью Пономарева физлицом, выполняющим функции иностранного агента. Соответствующая запись появилась в списке на сайте ведомства.

По информации Минюста, он получал финансирование от Украины на осуществление политической деятельности.

8 октября полиция объявила Пономарева в розыск. В ведомстве уточнили, что экс-парламентарий повторно объявлен в розыск, так как нарушил подписку о невыезде и скрылся от меры пресечения.

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Какую еще подписку нарушил Пономарев, если еще бывший президент Украины Порошенко вручил ему украинское гражданство, что по законам Украины означает отказ от гражданства российского?

Какое еще украинское финансирование, если фигурант уже несколько лет живет в Киеве и есть, пьет, платит за жилье и так далее не российскими рублями, а украинскими гривнами. Других там к оплате не принимают.

Какой он еще "иностранный агент", если он вообще иностранец, от гражданства РФ отказался и больше в границах РФ не появлялся?

Все-таки процессуальные нормы нашего законодательства очень не дружат со здравым смыслом.

Понятно, что если Пономарев в розыске, то это не значит, что его кто-то ищет - он и не прячется, открыто живет в Киеве. Просто наряд за ним прислать нет никакой возможности.

Вчера еще смеялся над объявлением в розыск, уже со стороны Украины, Лукашенко. Тоже, видать, ищут, а найти не могут - сами же на всякий случай мосты на подступах к белорусской границе взорвали, как теперь Лукашенко арестовывать? Автозак не проедет...

А теперь точно такими же идиотами выглядит и отечественный минюст. Ну обидно даже за державу...

А.Б.