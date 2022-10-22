Байден заявил - Россия не должна добиться успеха на Украине

Как вы уже знаете, Ютуб заблокировал канал Социал ЗА на неделю, и мои новостные обзоры выходят теперь где придется. Как говорится, ищите и обрящете.

А это наш резервный канал.

Также есть Канал Открытой электронной газеты ФОРУМ.мск https://t.me/Forummskorg

ФОРУМ.мск https://www.youtube.com/user/amentum

Пока кратко.

- США разместили в Румынии десантную дивизию для участия в учениях

- СМИ сообщают о прогремевших 22 октября взрывах в Днепропетровске

- Байден заявил, что Россия не должна добиться успеха на Украине

- В России разрабатывают РСЗО для вооружения арктических подразделений

А теперь подробно, сегодня много.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

1 Минюст внес экс-депутата Илью Пономарева в список физлиц-иноагентов https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Когда уже завозят ядерное оружие, МАГАТЭ не требуется https://forum-msk.org/material/news/1...

3 Сын Фридмана отказался от родины

4 США пока не видят причин повышать готовность своих ядерных сил

5 Минкульт РФ назвал закономерным шагом удаление с афиш имен литераторов и артистов, уехавших из России и осудивших военную операцию на Украине