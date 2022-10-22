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Московский листок

Сын Фридмана отказался от родины

Опубликовано 22.10.2022 в разделе комментариев 1

бизнес фридман
Сын Фридмана отказался от родины

Сын российского олигарха, совладельца «Альфа-Групп» Михаила Фридмана Александр Ожельский попросил снять с себя санкции, введенные Украиной.

«Я не заслуживаю этих санкций. Я считаю себя украинцем, у меня там родные, и я привык ездить туда», — заявил Александр Ожельский.

Сын предпринимателя отметил, что с самого начала был против российской спецоперации, потому его возмущает, почему украинские власти это не учли, когда против него вводили санкции. По его словам, он даже принимал участие в проукраинских протестах в Лондоне.

Forbes сообщал, что Михаил Фридман тоже намеревался получить украинское гражданство, чтобы обойти санкции. Миллиардер также заявлял, что считает несправедливыми санкции против себя.

Это понятно, что для олигархов родина там, где деньги лежат.

Но почему они считают, что санкции должны быть справедливыми? Что кому-то вообще нужны они сами, а не их деньги?

Но деньги-то эти, по справедливости принадлежат России, народу, а не кучке ловких ребят, сумевших вовремя подсуетиться.

Вы их у России приватизировали, а теперь вор у вора дубинку украл.

Интересно другое - режим в России держится именно на этих ловких ребятах, и опирается именно на этих ловких ребят. Это олигархический режим.

Но опираться можно лишь на то, что сопротивляется - это из школьного учебника физики. А на кучу дерьма опереться невозможно, провалишься по самую по нижнюю губу...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Украинцы Фридьманы.
Аж ДоМурашек написал 22.10.2022 11:54
Украина закупила миллиард мопедов и с помощью дронов начинает уничтожать инфраструктуру городов России. Ресурсы неограниченные. Запрет запада на использование не распространяется на мопеды. Поэтому еврейчики бегут с корабля.
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