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Московский листок

Даже при Сталине Булгакова с афиш не убирали

Опубликовано 22.10.2022 автором в разделе комментариев 0

цензура кремль
Даже при Сталине Булгакова с афиш не убирали

Минкульт РФ назвал закономерным шагом удаление с афиш имен литераторов и артистов, уехавших из России и осудивших военную операцию на Украине.

В ведомстве сообщили, что афиши российских театров и других учреждений покидают те, «кто выступил против богатой культуры России».

Борис Акунин ранее заявил, что его имя убрали с анонсов спектаклей РАМТа в Москве и Александринки в Петербурге.

Ксения Собчак сообщила о «сокрытии» от глаз покупателей ряда книг в Московском доме книги.

Впрочем, мне не нужно посредничество Ксении Собчак, чтобы своими глазами увидеть: кое что было, а потом пропало...

Я принадлежу к поколению, которое и Булгакова-то узнавало в самиздате. Другое дело, что навряд ли кто из современных школьников будет проводить ночь за пишущей машинкой, перепечатывая странички из Акунина. Или из Собчак.

Но мне казалось, что времена, когда Минкульт занимался цензурой художественной литературы, давно в прошлом, независимо от того, какой режим на дворе. И заниматься вымарыванием имен будет не номеклатурная Фурцева, и не член Политбюро Демичев, а вполне себе интеллигентная Любимова.

Впрочем, при общении с известными структурами интеллигентность быстро проходит...

Но ведь даже при Сталине Булгакова с афиш не убирали, издавали, хоть и редко, Бунина, других писателей-эмигрантов, кого стоило, чтобы не обеднять поле зрения советского читателя. Да что там, сам Ленин в статье в "Правде", хоть и называл Аверченко врагом советской власти, но требовал обязательно его печатать...

Кстати, в сугубо "белогвардейском" по духу на сегодня Севастополе музея Аверченко, который там родился, нет вообще.

В Таганроге, на родине Чехова, целых два музея Чехова, и два ежегодных чеховских фестиваля - театральный и литературный. Не говоря о памятниках, названиях улиц, театров и прочего... А в Севастополе даже имени Аверченко нигде нет.

С недавних пор и в Киеве мемориальных досок с именем Булгакова тоже нет. Там и Пушкина, стоявшего с 1899 года, снесли... Впрочем, там другой мотив и другие ориентиры, как говорил доктор Геббельс: "Худший враг любой пропаганды — интеллектуализм".

А в целом, понятно, понятно. Большие люди великодушны даже к врагам. А мелкая плесень... Она просто безразлична.

 



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