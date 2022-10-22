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Московский листок

США пока не видят причин повышать готовность своих ядерных сил

Опубликовано 22.10.2022 в разделе комментариев 0

война атомная бомба
США пока не видят причин повышать готовность своих ядерных сил

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США по-прежнему не видят причин повышать готовность своих ядерных сил из-за ситуации на Украине.

«Мы в настоящее время не видим оснований для того, чтобы менять расстановку собственных ядерных сил. Однако мы будем следить за этим очень тщательно», — сказал Блинкен, в ходе выступления на совместной с главой МИД Франции Катрин Колонна пресс-конференции по итогам переговоров.

Ранее президент США Джо Байден допустил высказывание о том, что мир находится под угрозой «ядерного Армагеддона».

Интересно, что прозвище нового командующего объединенной группировкой - "Генерал Армагеддон".

 А.Б.



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