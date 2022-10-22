США пока не видят причин повышать готовность своих ядерных сил

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США по-прежнему не видят причин повышать готовность своих ядерных сил из-за ситуации на Украине.

«Мы в настоящее время не видим оснований для того, чтобы менять расстановку собственных ядерных сил. Однако мы будем следить за этим очень тщательно», — сказал Блинкен, в ходе выступления на совместной с главой МИД Франции Катрин Колонна пресс-конференции по итогам переговоров.

Ранее президент США Джо Байден допустил высказывание о том, что мир находится под угрозой «ядерного Армагеддона».

Интересно, что прозвище нового командующего объединенной группировкой - "Генерал Армагеддон".

А.Б.