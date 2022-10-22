Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Такая хорошая провинция...

Опубликовано 22.10.2022 автором Ольга Костина в разделе комментариев 0

пушкин болдино
Такая хорошая провинция...

Я устала, как черт. Но у меня отличное настроение, просто супер! Я еду в Болдино! На поезде, через Нижний и Арзамас, а оттуда — как Бог даст, в музей только экскурсионные автобусы ходят. 

Собственно, я от Нижнего только что отъехала. Прошаталась тут полдня, ела вкусно за 300 рублей, потом опять ела и опять вкусно — за 400. Купила классные шерстяные перчаточки и здоровенный чайник. Дотащилась до Волги уже в темноте — с чайником! с ноутбуком! с сумкой теплых вещей! А тут тепло... Вдохнула свежего речного воздуха, снова подивилась мощному Чкалову, полюбовалась огнями на том берегу. 

Слушайте, тут вообще ничего не происходит! Как будто я попала в какой-нибудь 2010-ый. Молодежь гуляет, дети бесятся, уличный музыкант поет Стинга, бабушка продает маленькие букетики. Никаких Z, никаких "Нет войне". Почему? Близко же от Москвы! 

Сижу сейчас в плацкарте, до Арзамаса ехать два часа. Кстати, поезд свой я нашла по чистой случайности. Доволоклась до вокзала, не увидела поезда на табло, удивилась — но решила, что еще рано, полчаса впереди. Посидела. Потом забеспокоилась. Дальше состоялся разговор с толстой тетенькой в железнодорожной форме. 

— Простите, я своего поезда в 20.53 на табло не вижу. Не подскажете, где его искать? 

— Это казанский что ли? 

— Не знаю, у меня только номер — 051. 

— Так нету такого поезда. И вообще, вам, наверное, в Москву. 

— Нет, мне в Арзамас. 

— Тю, «в Арзамас». Так он в 18.10 ушел! 

— У меня проходящий, видимо. 

— Петровна! Какой у нас в девять вечера проходит? 

— Казанский. А, не, не казанский. Ижевский. Так он же не отсюда! Здесь только пригородные (в разговор вступила краснощекая товарка). 

— А как же московский? 

— Ну... бывает, что и московский отсюда. 

— Так что мне делать? 15 минут остается! 

— Петровна! Ты как думаешь? Пусть на первую идет? 

— Ну пусть, что ж не сходить-то. 

— В общем, из вокзала выйдете, там бургер-кинг, налево от него досмотр пройдете. Там спросите, где первая платформа. 

— А информационного киоска тут нет? 

— Нету тут никаких киосков. Иди-иди, уедешь как-нибудь. 

И ведь ждал меня поезд на первой! Вот, еду. В Москве злилась бы, что чуть не опоздала, что нарезала по вокзалу круги с чайником этим... 

А здесь мне хорошо. Лица другие. Темп другой. Такая хорошая провинция...



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какая цензура вам больше нравится?:
Результаты
Интернет-ТВ
Байден заявил - Россия не должна добиться успеха на Украине
Байден заявил - Россия не должна добиться успеха н...
22.10.2022
Ссаный бизнес
Ссаный бизнес
21.10.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Такая хорошая провинция... (0)
США пока не видят причин повышать готовность своих ядерных сил (0)
Даже при Сталине Булгакова с афиш не убирали (1)
Сын Фридмана отказался от родины (1)
Байден заявил - Россия не должна добиться успеха на Украине (0)
Опровержение ценою в жизнь (1)
Минюст внес экс-депутата Илью Пономарева в список физлиц-иноагентов (2)
Когда уже завозят ядерное оружие, МАГАТЭ не требуется (4)
Мэрия поможет или пошлет на три буквы? (2)
Ссаный бизнес (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss