Такая хорошая провинция...

Я устала, как черт. Но у меня отличное настроение, просто супер! Я еду в Болдино! На поезде, через Нижний и Арзамас, а оттуда — как Бог даст, в музей только экскурсионные автобусы ходят.

Собственно, я от Нижнего только что отъехала. Прошаталась тут полдня, ела вкусно за 300 рублей, потом опять ела и опять вкусно — за 400. Купила классные шерстяные перчаточки и здоровенный чайник. Дотащилась до Волги уже в темноте — с чайником! с ноутбуком! с сумкой теплых вещей! А тут тепло... Вдохнула свежего речного воздуха, снова подивилась мощному Чкалову, полюбовалась огнями на том берегу.

Слушайте, тут вообще ничего не происходит! Как будто я попала в какой-нибудь 2010-ый. Молодежь гуляет, дети бесятся, уличный музыкант поет Стинга, бабушка продает маленькие букетики. Никаких Z, никаких "Нет войне". Почему? Близко же от Москвы!

Сижу сейчас в плацкарте, до Арзамаса ехать два часа. Кстати, поезд свой я нашла по чистой случайности. Доволоклась до вокзала, не увидела поезда на табло, удивилась — но решила, что еще рано, полчаса впереди. Посидела. Потом забеспокоилась. Дальше состоялся разговор с толстой тетенькой в железнодорожной форме.

— Простите, я своего поезда в 20.53 на табло не вижу. Не подскажете, где его искать?

— Это казанский что ли?

— Не знаю, у меня только номер — 051.

— Так нету такого поезда. И вообще, вам, наверное, в Москву.

— Нет, мне в Арзамас.

— Тю, «в Арзамас». Так он в 18.10 ушел!

— У меня проходящий, видимо.

— Петровна! Какой у нас в девять вечера проходит?

— Казанский. А, не, не казанский. Ижевский. Так он же не отсюда! Здесь только пригородные (в разговор вступила краснощекая товарка).

— А как же московский?

— Ну... бывает, что и московский отсюда.

— Так что мне делать? 15 минут остается!

— Петровна! Ты как думаешь? Пусть на первую идет?

— Ну пусть, что ж не сходить-то.

— В общем, из вокзала выйдете, там бургер-кинг, налево от него досмотр пройдете. Там спросите, где первая платформа.

— А информационного киоска тут нет?

— Нету тут никаких киосков. Иди-иди, уедешь как-нибудь.

И ведь ждал меня поезд на первой! Вот, еду. В Москве злилась бы, что чуть не опоздала, что нарезала по вокзалу круги с чайником этим...

А здесь мне хорошо. Лица другие. Темп другой. Такая хорошая провинция...