Такая хорошая провинция...

Я устала, как черт. Но у меня отличное настроение, просто супер! Я еду в Болдино! На поезде, через Нижний и Арзамас, а оттуда — как Бог даст, в музей только экскурсионные автобусы ходят.
Собственно, я от Нижнего только что отъехала. Прошаталась тут полдня, ела вкусно за 300 рублей, потом опять ела и опять вкусно — за 400. Купила классные шерстяные перчаточки и здоровенный чайник. Дотащилась до Волги уже в темноте — с чайником! с ноутбуком! с сумкой теплых вещей! А тут тепло... Вдохнула свежего речного воздуха, снова подивилась мощному Чкалову, полюбовалась огнями на том берегу.
Слушайте, тут вообще ничего не происходит! Как будто я попала в какой-нибудь 2010-ый. Молодежь гуляет, дети бесятся, уличный музыкант поет Стинга, бабушка продает маленькие букетики. Никаких Z, никаких "Нет войне". Почему? Близко же от Москвы!
Сижу сейчас в плацкарте, до Арзамаса ехать два часа. Кстати, поезд свой я нашла по чистой случайности. Доволоклась до вокзала, не увидела поезда на табло, удивилась — но решила, что еще рано, полчаса впереди. Посидела. Потом забеспокоилась. Дальше состоялся разговор с толстой тетенькой в железнодорожной форме.
— Простите, я своего поезда в 20.53 на табло не вижу. Не подскажете, где его искать?
— Это казанский что ли?
— Не знаю, у меня только номер — 051.
— Так нету такого поезда. И вообще, вам, наверное, в Москву.
— Нет, мне в Арзамас.
— Тю, «в Арзамас». Так он в 18.10 ушел!
— У меня проходящий, видимо.
— Петровна! Какой у нас в девять вечера проходит?
— Казанский. А, не, не казанский. Ижевский. Так он же не отсюда! Здесь только пригородные (в разговор вступила краснощекая товарка).
— А как же московский?
— Ну... бывает, что и московский отсюда.
— Так что мне делать? 15 минут остается!
— Петровна! Ты как думаешь? Пусть на первую идет?
— Ну пусть, что ж не сходить-то.
— В общем, из вокзала выйдете, там бургер-кинг, налево от него досмотр пройдете. Там спросите, где первая платформа.
— А информационного киоска тут нет?
— Нету тут никаких киосков. Иди-иди, уедешь как-нибудь.
И ведь ждал меня поезд на первой! Вот, еду. В Москве злилась бы, что чуть не опоздала, что нарезала по вокзалу круги с чайником этим...
А здесь мне хорошо. Лица другие. Темп другой. Такая хорошая провинция...
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