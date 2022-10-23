Если в Италии советские партизаны-антифашисты, помогавшие итальянским товарищам освобождать города от гитлеровских и муссолиниевских полчищ - легендарные, культовые персонажи (по всей Италии берегут их памятники, приносят к ним цветы, пишут о них книги, проводят в честь них памятные вечера, водят школьников по местам советской партизанской славы), то в России о них сейчас практически не вспоминают. Итальянское Сопротивление специально не изучается в школе, героическая история партизан-антифашистов не отображается в современном отечественном кино. Восполнить этот пробел в исторической памяти взялась команда российского режиссёра и продюсера Олега Штрома, представившего в этом году документальную ленту «Совьетичи».

Sovietici - так для краткости итальянцы в военные 40-е называли беглых советских солдат, которым удавалось убегать из концлагерей и вливаться в итальянское движение Сопротивления. Вдохновителем фильма и главным рассказчиком стал Массимо Эккли, уже 20 лет живущий в Москве и преподающий итальянский язык в РУДН. С самого детства его, росшего в северной Италии на озере Гарда, распирало любопытство - в родной деревне был установлен памятник неизвестному солдату, и юный Массимо поклялся узнать, кто именно захоронен под могильным камнем. Упорство и любопытство принесли плоды: делом всей жизни Массимо Эккли стала книга «Советские партизаны в Италии», в которой он называет имена более 2 тысяч советских партизан, сражавшихся в оккупированной гитлеровцами Италии (всего их было более 6 тысяч) - огромная исследовательская работа, масштабы которой становятся понятны при погружении в историю итальянского Сопротивления. На такое погружение у съёмочной группы Олега Штрома было всего 5 дней - как назло, сразу после начала съёмок планету сковала пандемия коронавируса, и краткосрочную командировку в Италию удалось выбить с огромным трудом.

На экране белоголовые старички и старушки, дребезжащими, но бодрыми голосами поющие Bella, ciao! - гимн итальянских партизан — в городке Галларате североитальянской провинции Варесе. Немного их уже осталось, но каждый из них - неиссякаемый источник бодрости, ценнейший собеседник. Встык монтируются кадры заснеженного подмосковного Одинцово, где 90-летний Николай Орлов, легендарный партизан 36-й гарибальдийской бригады, надевает парадный китель, собираясь на торжественный вечер в Музей Победы. . 15-летним юношей он примкнул к антифашистскому подполью в Италии, гарибальдийскому отряду, состоявшему из коммунистов, социалистов, христианских демократов, обычных крестьян, и его рассказ вызывает у нынешних 15-летних восторг и изумление - ребятам сложно представить себя на месте своих ровесников из военного прошлого. Итальянские партизаны вместе с советскими товарищами освободили более 100 городов, взяли 40 000 пленных, став самым массовым антифашистским движением в Европе в ходе Второй мировой.

В Италии съёмочной группе удалось разыскать многих ветеранов-антифашистов, чьи воспоминания и свидетельства - бесценный исторический источник. В Оледжо (регион Пьемонт) живёт знаменитая Констанца Арбейя, гарибальдийская партизанка с позывным «Малышка» - крошечная сухонькая 90-летняя старушка с совсем нестарушечьим блеском глаз и кипучей энергией. «За каждого советского солдата, погибшего в Италии, мы поклялись убивать по 10 немцев и 10 фашистов», - говорит она. Авторам фильма удалось снять ежегодное чествование советских партизан в коммуне Момо пьемонтской провинции Новара. В России о своих легендарных предках рассказывают внуки - внучка гарибальдийца Анатолия Тарасенко, бежавшего из концлагеря в Равенне, с гордостью делится героической биографией деда.

Беседы с участниками антифашистского Сопротивления авторы фильма перемежают с кадрами хроники, воссоздающими эпоху: парады немецких нацистов и итальянских фашистов, вещающий с балкона перед толпой Муссолини, встреча дуче с Гитлером… По понятным причинам хроникальных кадров, запечатлевших партизан и подпольщиков, сохранилось крайне мало, поэтому основную информационную нагрузку в фильме несёт исторический нарратив: историк Михаил Талалай, сам Массимо Эккли, в процессе работы над книгой переквалифицировавшийся из филолога в историка, Антонио Леоне из Института сопротивления (в Италии Институтов сопротивления великое множество, в каждой провинции свой, и иметь такой Институт - дело чести каждой историко-культурной области Италии), директор ассоциации «Русский мир» Анна Роберти, историк Бруно Бьянки, чью семью от верной расправы фашистов спас портрет дуче на стене - каждый из исследователей дополняет картину самоотверженной борьбы советских партизан, сражавшихся бок о бок с итальянскими товарищами.

Прочувствовать атмосферу эпохи помогают вставки из советского и итальянского художественного и документального кино: "Муссолини: последний акт» (1974, реж. Карло Лидзани), «Солдаты Сопротивления» (1980, реж. Т. Семёнов), а также легендарного фильма «Партизаны в степях Украины», снятого режиссёром И. Савченко в 1942 году - когда его в 1944 году показывали в Риме, зал встал, заслышав голос Сталина. Сценаристу Станиславу Гнездилову удалось совместить суховатый стиль исторического исследования с глубоко личными, лиричными воспоминаниями ветеранов и их потомков.

А Массимо Эккли, задокументировав сведения о двух тысячах советских партизан и подпольщиков, так и не выяснил имя захороненного в безымянной могиле в родном селе. И это, безусловно, стимул к дальнейшей кропотливой работе по возвращению исторической памяти о героях Второй мировой.

Фильм Олега Штрома «Совьетичи» выходит в российский прокат.