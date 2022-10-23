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Московский листок

Арестован по подозрению в госизмене главный авиастроитель Украины

Опубликовано 23.10.2022 в разделе комментариев 0

украина война киев
Арестован по подозрению в госизмене главный авиастроитель Украины

Герой Украины и гендиректор «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев задержан украинскими властями по подозрению в госизмене. Сейчас 83-летнего бизнесмена везут на допрос в Киев.

А я думал, только наши такие идиоты, что сажают крупных ученых за госизмену.

Но Богуслаев - особ статья. Он входит в топ-25 самых богатых людей Украины. Он возглавляет «Мотор Сич», которая специализируется на разработке и производстве, а также ремонте авиационных и газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов. Завод находится в Запорожье. И если б не Богуслаев, то не было б такого завода на Украине, закрылся бы, как сотним других еще лет 20 назад.

На самой Украине практически нет рынка для авиационных двигателей.

Авиакомпании Украины практически не закупали новые самолёты, произведённые на заводах страны. В 2018 году украинские авиакомпании не купили новых самолётов производства ГП „Антонов“ и ХГАПП, а 2 самолёта, что взяли в лизинг вернули. Только ГАП „Украина“ эксплуатирует один Ан-148 производства ГП „Антонов“.

Ремонт и обслуживание двигателей тоже в минимальном объеме - 2020 году авиакомпании Украины имели в наличии 82 борта, в основном иностранного производства.

То есть без различных экспортных контрактов крупное двигателестроительное предприятие просто не может выжить. Но здесь и простор для деятельности спецслужб - грань между экспортом и госизменой весьма тонкая... Тем более, что как-то необходимо получать именно российские комплектующие. А это по военным законам Украины само по себе преступление.

К тому же Богуслаев был членом "Партии регионов" и для нынешнего режима совсем чужой. А собственные авиадвигатели современной Украине не нужны.

Так что прогноз по "делу Богуслаева" очень плохой...

А.Б.



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