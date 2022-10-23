В Москве начали готовиться к обстрелам? #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Как вы уже знаете, Ютуб заблокировал канал Социал ЗА до 26 числа, но отдыхать не хочется, есть обязательства перед подписчиками, так что мои новостные обзоры выходят теперь где придется. Но, надеюсь, скоро этот период закончится. А это наш резервный канал. Собственно, под ограничениями Роскомнадзора продолжает работать портал ФОРУМ.мск: https://forum-msk.org/ Также есть телеграм-канал Открытой электронной газеты ФОРУМ.мск: https://t.me/Forummskorg И канал ФОРУМ.мск: https://www.youtube.com/user/amentum Также я восстановил работу в ЖЖ (запись уже в топ-200 рейтинга): https://anat-baranov.livejournal.com/969360.html?thread=4401808&utm_source=nc&ila_campaign=notifications&ila_location=top_menu_bell&ila_context=comment#t4401808 Размещение идет в ФБ: https://www.facebook.com/anatoly.baranov.1/ Дзене: https://dzen.ru/forum_msk?lang=ru&parent_rid=2965756932.46.1666504941664.10772&from_parent_id=0&from_parent_type=subscriptions_heads_item Твиттере: https://twitter.com/anat_baranov Пока кратко. - Си Цзиньпин переизбран на третий срок - Лиз Трасс провела вечеринку по случаю своей отставки в загородной резиденции - Литва и Румыния не были допущены на заседание Совбеза ООН - ВВС Израиля нанесли ракетные удары по аэропортам Дамаск и Димас в Сирии - Часть жителей обстрелянного ВСУ Шебекино перевезли в близлежащий город А теперь подробно. #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 Арестован по подозрению в госизмене главный авиастроитель Украины https://forum-msk.org/material/news/18078686.html 2 В Москве начали проверять состояние бомбоубежищ 3 Беспилотник неизвестного происхождения обстрелял ракетами базу американских ВС 4 Бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис заявил, что экономический крах Евросоюза предопределен 5 Вместо НАТО Европе предлагают "тройственный союз"



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