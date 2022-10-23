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Московский листок

В Москве начали готовиться к обстрелам?

Опубликовано 23.10.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости
Как вы уже знаете, Ютуб заблокировал канал Социал ЗА до 26 числа, но отдыхать не хочется, есть обязательства перед подписчиками, так что мои новостные обзоры выходят теперь где придется. Но, надеюсь, скоро этот период закончится. А это наш резервный канал.
 
Собственно, под ограничениями Роскомнадзора продолжает работать портал ФОРУМ.мск: https://forum-msk.org/
 
Также есть телеграм-канал Открытой электронной газеты ФОРУМ.мск: https://t.me/Forummskorg
 
И канал ФОРУМ.мск: https://www.youtube.com/user/amentum
 
Также я восстановил работу в ЖЖ (запись уже в топ-200 рейтинга): https://anat-baranov.livejournal.com/969360.html?thread=4401808&utm_source=nc&ila_campaign=notifications&ila_location=top_menu_bell&ila_context=comment#t4401808
 
Размещение идет в ФБ: https://www.facebook.com/anatoly.baranov.1/
 
Дзене: https://dzen.ru/forum_msk?lang=ru&parent_rid=2965756932.46.1666504941664.10772&from_parent_id=0&from_parent_type=subscriptions_heads_item
 
Твиттере: https://twitter.com/anat_baranov
 
Пока кратко.
-  Си Цзиньпин переизбран на третий срок
- Лиз Трасс провела вечеринку по случаю своей отставки в загородной резиденции 
- Литва и Румыния не были допущены на заседание Совбеза ООН      
-  ВВС Израиля нанесли ракетные удары по аэропортам Дамаск и Димас в Сирии
- Часть жителей обстрелянного ВСУ Шебекино перевезли в близлежащий город
 
А теперь подробно.
 
#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости
 
1 Арестован по подозрению в госизмене главный авиастроитель Украины
https://forum-msk.org/material/news/18078686.html
 
2 В Москве начали проверять состояние бомбоубежищ 
 
 
3 Беспилотник неизвестного происхождения обстрелял ракетами базу американских ВС 
 
 
4 Бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис заявил, что экономический крах Евросоюза предопределен 
 
 
5 Вместо НАТО Европе предлагают "тройственный союз"


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В Москве начали готовиться к обстрелам?
В Москве начали готовиться к обстрелам?
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