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Московский листок

В Москве начали проверять состояние бомбоубежищ

Опубликовано 23.10.2022 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
В Москве начали проверять состояние бомбоубежищ

СМИ сообщили, что в московских школах, больницах и жилых домах стали готовить бомбоубежища к «приему укрываемых».

Власти начали опровергать.

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил депутату Яне Лантратовой, что никаких специальных указаний не было, распространяемая через СМИ, признанные иноагентами в России, информация — фейк! Очередная попытка дестабилизировать ситуацию в стране через информационные каналы.

Депздрав Москвы опроверг сообщения об оборудовании операционных в бомбоубежищах. Подобные сообщения являются ложными и не соответствуют действительности. Никаких распоряжений по этому поводу не было, подчеркнули в городском департаменте здравоохранения.

А почему нет?

Идут масштабные боевые действия, прошла мобилизация - приведение в состояние готовности объектов гражданской обороны - это совершенно естественное и необходимое дело!

Завтра США начнут поставлять на Украину ракеты с увеличенным радиусом действия - и что? Будем обреченно наблюдать, как обстреливают города? Зеленский уже высказался про обстрелы российских городов - пока бодливой корове бог рогов не дал, но не все коту масленица...

Все может быть, и то, что чиновники расписываются в принципиальной неготовности к войне - это им в минус, а не в плюс.

В Севастополе, например, в ядерном бомбоубежище теперь музей организован, экскурсии водят, вход прямо из торгового центра на Большой Морской. А оно точно не нужно больше? Не от кого прятаться?

Мне бы больше понравилось, если б чиновники с гордостью заявили: да, мы на всякий случай приводим в порядок бомбоубежища. И вообще приводим в порядок Гражданскую оборону после торговой фирмы МЧС-"Эмерком".

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Re: главное
orion написал 23.10.2022 11:22
Бомбоубежища не нужны. Москалям надо брать в ипотеку места на кладбищах.
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