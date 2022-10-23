В Москве начали проверять состояние бомбоубежищ

СМИ сообщили, что в московских школах, больницах и жилых домах стали готовить бомбоубежища к «приему укрываемых».

Власти начали опровергать.

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил депутату Яне Лантратовой, что никаких специальных указаний не было, распространяемая через СМИ, признанные иноагентами в России, информация — фейк! Очередная попытка дестабилизировать ситуацию в стране через информационные каналы.

Депздрав Москвы опроверг сообщения об оборудовании операционных в бомбоубежищах. Подобные сообщения являются ложными и не соответствуют действительности. Никаких распоряжений по этому поводу не было, подчеркнули в городском департаменте здравоохранения.

А почему нет?

Идут масштабные боевые действия, прошла мобилизация - приведение в состояние готовности объектов гражданской обороны - это совершенно естественное и необходимое дело!

Завтра США начнут поставлять на Украину ракеты с увеличенным радиусом действия - и что? Будем обреченно наблюдать, как обстреливают города? Зеленский уже высказался про обстрелы российских городов - пока бодливой корове бог рогов не дал, но не все коту масленица...

Все может быть, и то, что чиновники расписываются в принципиальной неготовности к войне - это им в минус, а не в плюс.

В Севастополе, например, в ядерном бомбоубежище теперь музей организован, экскурсии водят, вход прямо из торгового центра на Большой Морской. А оно точно не нужно больше? Не от кого прятаться?

Мне бы больше понравилось, если б чиновники с гордостью заявили: да, мы на всякий случай приводим в порядок бомбоубежища. И вообще приводим в порядок Гражданскую оборону после торговой фирмы МЧС-"Эмерком".

А.Б.