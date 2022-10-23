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Московский листок

Европа ждет обвала

Опубликовано 23.10.2022 в разделе комментариев 0

экономика росстат минэкономики
Европа ждет обвала

Бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис заявил, что экономический крах Евросоюза предопределен.

По его словам, уже сейчас можно наблюдать быструю деиндустриализацию стран блока. В ответ на вопрос, сможет ли Евросоюз преодолеть нынешний энергетический кризис, Варуфакис заявил, что «провал гарантирован».

Европейские компании платят за газ в десять раз больше, чем их конкуренты в США или Китае. Уже приостанавливаются производства, и очень скоро мы увидим, что фабрики будут искать новые места в США или других странах.

Политик добавил, что на сегодняшний день ЕС уже находится «в глубоком кризисе», но понимание этого придет только к следующей зиме.

Варуфакис считает, что главная проблема ЕС заключается в том, что на самом деле «союза» не существует.

Звучит как приговор, хотя я не сказал бы, что Варуфакис такой уж экономический гений - в Греции дела по-всякому хуже всех в Евросоюзе.

Может, грекам в Евразэс перейти? У нас-то все просто замечательно!

 А.Б.



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