О правосознании на уровне наследников Чингисхана

Ростовские чиновники продолжают издеваться над жильцами дома на Кривошлыковском 4. Напоминаем, с 31 августа 2022 года дом был отключен от воды, газа и света.

После множества жалоб жильцов во все инстанции, после одиночных пикетов, организованных депутатом от КПРФ Натальей Оськиной, после того, как история получила огласку на 1-м канале, (после чего делом заинтересовался СК РФ и Министерство ЖКХ Ростовской области) и воду и свет, наконец, дали — 14 октября.

А вот газа — нет, хорошо его срезали, на совесть. Отметим, что раньше горячую воду жильцы получали при помощи газовых колонок, а сейчас, соответственно, нет газа – нет горячей воды. Не работают и батареи.

«Газа и отопления пока нет, т.к. в 5 муниципальных квартирах срезаны батареи, а в одной отсутствует запорная арматура на газовых, водопроводных, отопительных трубах...» - пишет Наталья Оськина.

Данная экзекуция над коммуникациями произошла в тех квартирах, из которых городу удалось выжить жильцов. Отметим, что те жильцы, которые покидали дом, подписывали договор, содержащий обязательство передать квартиры городу в полном порядке и пригодными к жизни (а не с демонтированными коммуникациями).

Впрочем, у оставшихся в доме есть сильные сомнения в том, что трубы резали именно жильцы: «ЖКХ и срезали, ни одному жителю в голову не придёт срезать кусок трубы, куда он её денет?»

И в любом случае встаёт вопрос, цитирую Наталью Оськину – «А КТО и по каким документам принимал помещения в таком состоянии? ...Это как же надо умудриться принять квартиры в муниципальное пользование без должного принятия по акту? Это на чей баланс такое имущество нужно? На шею городу? Или назло жителям дома, оставшимся зимовать в доме?»

А можно ли, наконец, поставить заглушки и дать отопление? Как рассказывают жильцы, управляющая компания вроде обещает, но есть маленькая проблема, а именно — муниципальные чиновники отказываются предоставить доступ в те помещения, в которых надо ставить заглушки на трубы.

Что ещё тут можно сказать? Как-то автору материала попался на глаза интересный документ. А именно — письмо монгольского хана Хубилая к его вассалу - корейскому вану, отправленный в 1280-м году. Цитирую:

«Статья 12. …Запрещается чиновникам отбирать жильё у населения для предоставления его своим чиновникам»

(Источник - Р.Ю.Почекаев, "Монгольские завоеватели и мирное население: правовые аспекты взаимоотношений", из сборника материалов "ВОЕННОЕ ДЕЛО ЗОЛОТОЙ ОРДЫ).

Из данного документа можно сделать два вывода.

Первый. Чиновники всегда чиновники. Они любили красть у людей жильё даже во времена китайских императоров монгольской династии.

Второй. В отличии от некоторых современных владык наследники Чингисхана понимали, что подобная практика не является хорошей.

Такие дела!