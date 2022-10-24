Моне облили картофельным пюре

Активисты из протестной природоохранной группы Letzte Generation облили в воскресенье в музее "Барберини" в Потсдаме картину Клода Моне из серии "Стога" густой желтой жидкостью, вероятно, картофельным пюре.

Еще предстоит изучить, нанесен ли картине ущерб и какой - картина была защищена стеклом.

"Подсолнухи" были написаны Ван Гогом в 1888 году в Арле на юге Франции.

Letzte Generation опубликовала в Twitter видео с атакой на картину, подтвердила, что речь идет о картофельном пюре и потребовала от политиков ФРГ более эффективных мер по борьбе с климатическими изменениями.

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ТАСС приводит список актов вандализма, связанных с картинами великих художников.

15 июня 1985 года в Государственном Эрмитаже подверглась нападению картина Рембрандта Харменса Ван Рейна "Даная". Литовец Бронюс Майгис облил холст серной кислотой и нанес по полотну два удара ножом, позднее объяснив свой поступок политическими мотивами. Преступник был задержан и осужден на принудительное лечение. Реставрация картины проводилась в мастерских Эрмитажа в течение 12 лет.

17 июля 1987 года в Лондонской национальной галерее была расстреляна из ружья картина Леонардо да Винчи "Святая Анна с Марией, младенцем Христом и Иоанном Крестителем". Нападавшим оказался Роберт Кэмбридж, пронесший оружие в пальто. Пули остановило защитное стекло, однако его осколки все равно серьезно повредили картину. Нападавший был арестован и впоследствии признан невменяемым. Реставрационные работы заняли больше года.

20 апреля 1988 года в Старой Пинакотеке (Мюнхен, Германия) были повреждены кислотой три картины Альбрехта Дюрера, в том числе алтарь Паумгартнеров (ок. 1503). Нападавшим оказался Ханс-Йоахим Больманн, который ранее уже был осужден на пять месяцев тюрьмы за аналогичные нападения с кислотой на произведения искусства.

6 апреля 1990 года в Рейксмузеуме в Амстердаме злоумышленник при помощи баллончика с кислотой повредил картину Рембрандта "Ночной дозор". Пострадал лишь слой лака. Ранее картина подвергалась нападениям в 1911 и 1975 годах - оба раза преступники пытались повредить ее ножом. Сообщалось, что второй злоумышленник - безработный учитель Уильям де Рейк - был отправлен в пcиxиaтpичecкую лечебницу, гдe в 1976 году совершил самоубийство.

4 января 1997 года в музее "Стеделийк" в Амстердаме уроженец Алма-Аты, художник-акционист Александр Бренер нанес повреждение картине Казимира Малевича "Белый супрематический крест" (1920-1927). В знак протеста против "коммерциализации искусства" он нарисовал на полотне зеленой краской из баллончика символ доллара. Суд приговорил Бренера к пяти месяцам тюрьмы и пяти месяцам условно, наложил двухгодичный запрет на посещение "Стеделийка", а также обязал оплатить стоимость работ по реставрации картины (около $10 тыс.).

21 января 1998 года в Капитолийском музее в Риме на выставке "Анри Матисс и Восток" на трех картинах были замечены повреждения, сделанные острым предметом. Две из них - из собрания Национальной галереи в Вашингтоне и из частной коллекции - пострадали серьезно, в картине же "Стоящая Зора" из Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург) остался след размером 4 см. Высказывались предположения, что полотно могли проткнуть карандашом. Злоумышленник не был найден.

5 апреля 2007 года в Художественном музее Милуоки посетитель набросился на картину итальянского художника Оттавио Ваннини "Триумф Давида" (1640). Сначала он пробил в ней дыру ударом руки, а затем, сорвав со стены, стал растаптывать ее. Преступник - страдавший от психического заболевания 21-летний американец Тимоти Кубена - был задержан. Полотно было восстановлено.

7 октября 2007 года четверо молодых людей и девушка в состоянии алкогольного опьянения проникли после закрытия в парижский музей Орсэ. Убегая после сработавшего сигнала тревоги, один из мужчин серьезно повредил картину Клода Моне "Мост в Аржантее" (1874 год). От удара кулаком на картине образовалась дыра длиной около 10 см. Полотно было отправлено на реставрацию, правонарушители были арестованы.

16 июля 2011 года в Лондонской Национальной галерее 57-летний местный житель распылил на картины Никола Пуссена "Поклонение золотому тельцу" и "Поклонение пастухов" 1633-1644 годов красную краску из аэрозоля, после чего был задержан полицией. В результате пострадали верхний прозрачный слой, защищающий расписанный холст от повреждения, а также ретушь. Через двое суток полотна были возвращены в Национальную галерею после реставрации.

13 июня 2012 года в музее Хьюстона Menil Collection 22-летний Уриэль Ландерос испортил картину художника Пабло Пикассо "Женщина в красном кресле" (1929). Он оставил на полотне трафаретную надпись "Conquista" ("Завоевание"), нарисовав рядом матадора, убивающего быка. Позднее мужчина заявил, что это был "акт политического неповиновения". Сразу после инцидента реставраторам удалось спасти полотно, полностью удалив с него следы краски. Несколько месяцев преступник скрывался, однако затем добровольно сдался властям. В мае 2013 года был осужден на два года лишения свободы.

7 октября 2012 года картина "Черное на коричневом" (1958) американского художника-абстракциониста русского происхождения Марка Ротко была повреждена в лондонской галерее современного искусства Tate Modern. Гражданин Польши Владимир Уманец черным фломастером по-английски написал: "Владимир Уманец '12, потенциальное произведение желтизны" (Vladimir Umanets '12, a potential piece of yellowism). Через два дня преступник был задержан и декабре 2012 года приговорен к двум годам тюремного заключения. В мае 2014 года, после полутора лет реставрации, полотно было возвращено в экспозицию Tate Modern.

8 февраля 2013 года подверглась акту вандализма картина Эжена Делакруа "Свобода, ведущая народ" (1830), выставленная в филиале Лувра в городе Ланс. Женщина 28 лет, одна из посетительниц музея, черным маркером написала на полотне надпись: "АЕ911". Нарушительница была быстро задержана полицией. В тот же день реставраторам удалось оперативно очистить картину. Позднее выяснилось, что оставленная женщиной надпись является названием сообщества сторонников "теории заговора", убежденных в том, что "власти скрывают правду" о настоящих организаторах терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

18 марта 2017 года в Лондонской национальной галерее подверглась нападению картина Томаса Гейнсборо "Утренняя прогулка" (1785). 63-летний Кит Грегори порезал картину с помощью отвертки, оставив два глубоких пореза на холсте. Нападавший был остановлен сотрудниками музея и другими посетителями, впоследствии был отправлен на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Картина была отреставрирована и возвращена на показ через 10 дней после инцидента.

25 мая 2018 года в Москве в Государственной Третьяковской галерее злоумышленник повредил картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" (также известна под названием "Иван Грозный убивает своего сына"). Как сообщается, он разбил стекло и нанес повреждения полотну. Холст был прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича. Вандал, 37-летний житель Воронежа Игорь Подпорин, был задержан и в апреле 2019 года приговорен к двум с половиной годам тюрьмы по части 1 статьи 243 УК РФ ("Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия..."). Это второе нападение на картину за ее историю, первое произошло в 1913 году. Реставрация картины была завершена в мае 2022 года.

7 декабря 2021 года в "Ельцин центре" была испорчена картина "Три фигуры" (1932-1934) советской художницы-авангардистки Анны Лепорской (ученицы Малевича), находившаяся там на выставке. Двум беспредметным фигурам из трех пририсовали глаза шариковой ручкой. 4 февраля 2022 года был задержан вандал: им оказался охранник "Ельцин центра" Александр Васильев, который испортил картину "от скуки", решив, что это "детский рисунок". 29 августа 2022 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Васильева к 180 часам обязательных работ, а также принудительному лечению у психиатра. Картина была восстановлена, ущерб составил 250 тыс. рублей.

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Может быть, два года за порчу исторического и культурного наследия двух лет мало? Светила бы "десятка", каждый бы задумался, даже сумасшедший...

А.Б.